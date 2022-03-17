أدعية ليلة النصف من شعبان مكتوبة 2022 وأزهري يوضح فضل الليلة المباركة

يحرص الكثيرون عن ترديد أدعية ليلة النصف من شعبان مكتوبة 2022، خاصة وأنها تبدأ من مغرب اليوم وحتى فجر غد، وترصد الوطن عددًا من تلك الأدعية، التي يمكن ترديدها، اغتناماً لفضل هذه الليلة المباركة.

وقال الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة بالأزهر الأسبق، إنه ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ، ويفطر حتى نقول لا يصوم ، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلى شهر رمضان ، وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان .

أدعية ليلة النصف من شعبان مكتوبة 2022

ومن أدعية ليلة النصف من شعبان مكتوبة 2022 اللهم إني اتقرب اليك بذكرك وأستشفع بك الى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك.

ومن أدعية ليلة النصف من شعبان مكتوبة 2022: اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الاحوال متواضعا ، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته ، وانزل بك عند الشدائدحاجته ، وعظم فيما عندك رغبته.

ومن نصوص الأدعية أيضاً: لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت الى قديم ذكرك لي ومنك اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء ، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

ويمكن للمسلم أن يردد أيضًا: اللهم ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابع النعم ، يا دافع النقم ، يا نور المستوحشين في الظلم ، يا عالما لا يعلم ، وصل على محمد وآل محمد.

أدعية النصف من شعبان 2022

ومن أدعية ليلة النصف من شعبان مكتوبة 2022: اللهم باركّ لنا في شعبان وَبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب ، ولا فِراق غالي ، ولا إستمرار مرض لقريب ، اللهم بلغنا رمضان لافاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في احسن حال واعنا اللهم على صيامه وقيامه يارب العالمين

وورد عن النبي قوله: اللهم عظم سلطانك وعلا مكانك وخفي مكرك وظهر امرك ، وغلب جندك وجرت قدرتك ، ولا يمكن الفرار من حكومتك ، اللهم لا اجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ، ولا لشئ من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت الى قديم ذكرك لي ومنك.

دعاء ليلة النصف من شعبان 2022

ومن أدعية ليلة النصف من شعبان مكتوبة 2022، اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق ، فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي ، وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات ، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل : "يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَاب"، إلهي بالتجلى الأعظم فى ليلة النصف من شهر شعبان المكرم ، التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم ، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم ، إنك أنت الأعز الأكرم . وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.