وزيرة الهجرة تشهد طرح أسهم شركة «سويفل» في بورصة «ناسداك» الأمريكية

شهدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات طرح أسهم شركة سويفل للنقل الجماعي -والتي أطلقها رائد الأعمال المصري مصطفى قنديل والذي شارك في الفعاليات عبر -«الفيديو كونفرانس»- في بورصة ناسداك الأمريكية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من ممثلي البنوك المصرية ورجال المال والأعمال.

ثمنت وزيرة الهجرة التطور الكبير الذي تشهده «سويفل»، ما جعلها أول شركة نقل جماعي في العالم تصل إلى بورصة ناسداك الأمريكية، ما يؤكد نجاحها المبهر، مضيفة أن مشاركتها اليوم تأتي دعما لخطوات مبادرة «رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة»، التي أطلقتها وزارة الهجرة، تنفيذا لتوصيات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أوضحت وزيرة الهجرة، أنها زارت مقر شركة سويفل في دبي وشهدت عزيمتهم وإصرارهم، وهو ما أوصلهم إلى بورصة نيويورك، وهذا النجاح اهداء من شباب المصريين بالخارج للسيد رئيس الجمهورية، الذي يحرص على دعم الشباب ورواد الأعمال، والذي يدعم أبناءه بقوة، لرفع اسم بلدهم عالميا في كل المحافل.

إشادات بشباب مصر في الخارج

وتابعت وزيرة الهجرة، أن ما يحققه شبابنا بالخارج يؤكد أننا لا زلنا قادرين على المنافسة وبقوة، والانطلاق نحو العالمية في كل الميادين، مشيدة بدعم الدولة لمشروعات الشباب، وإتاحة الفرصة للمشروعات الناشئة، مع تطور صناعة التكنولوجيا المالية، وسياسات التحول الرقمي مؤخرا.

وأضافت وزيرة الهجرة أن وصول «سويفل» إلى هذه المكانة، يؤكد أن اختيار الشاب المصري مصطفى قنديل الرئيس التنفيذي لشركة سويفل للنقل الذكي مصطفى قنديل سفيرًا لمبادرة «رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة»، يعكس جدارة واستحقاقا للدعم والمساندة، ليصبح مثلا يحتذي به شبابنا، حيث قدم حلولاً عملية مؤثرة للحد من الزحام والتأخير.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن قنديل قدم نموذجا ملهما للشباب المصري، من إطلاق فكرته، والحرص على تطويرها، واختيارها لتحل مشكلة مجتمعية، وتقدم خدمة للمواطنين في مصر، ومؤخرا في عدد من الدول.

مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

وأكدت وزيرة الهجرة، أن جلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، سيشهد تخصيص جلسة من الجلسات لرواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، لتوسيع آفاق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجال الصناعة، وإتاحة الفرصة للاستفادة من الأفكار المقترحة.

وعبر «الفيديو كونفرانس»، أوضح مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «سويفل»، أنه وجميع العاملين في الشركة يسعون للمشاركة في النهضة التي تحدث في مصر والتطوير المستمر في كل مكان، تماشيا مع خطوات التحول الرقمي.

وتابع «قنديل»، أن «سويفل» انطلقت من مصر وتوسعت إلى الشرق الأوسط وقارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، لافتاً إلى أن مقر الشركة في مصر ودبي يعمل به مهندسون متخصصون في كافة المجالات، من ضمنها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة وغيرها، ويتجاوز عددهم 130 مهندس، مضيفاً أن الشركة توفر العديد من فرص العمل للشباب، في مختلف فروعها حول العالم.

رواد الأعمال الشباب

وأكد قنديل أنها المرة الأولى لشركة عربية أن تصل إلى هذه المكانة، ولكنها لن تكون الأخيرة، معربا فخرها أن منح الأمل لجيل من رواد الأعمال الشباب أن يحلموا كيفما شاءوا.

وفي رسالته للشباب، حرص قنديل على الإشارة لأهمية التعامل بروح الفريق والتعاون البناء، موجها رسالة الامتنان والتقدير لوالدته التي ساندته في كل المحطات

نشأت سويفل في مصر عام 2017، وانطلقت في دبي حتي وصلت إلى نحو 20 دولة حول العالم، حيث أوضحت ممثلة «ناسداك» أن ذلك يمثل جهدا مشرفا لفريق العمل، وتضم «سويفل» نخبة من الشباب المصري والعربي والأفريقي والأوربي، ليؤكدوا أن النجاح يصنعه ذوو العزيمة، وأن رواد الأعمال قادرون على التميز رغم اي تحديات.