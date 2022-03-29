مؤشرات البورصة المصرية تتراجع في مستهل تعاملات الثلاثاء

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجعات جماعية، إذ هبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.37%، إلى مستوى 1115.16 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.61%، ليستهل الجلسة عند مستوى 1909.73 نقطة.

«إيجي إكس 100» يهبط 0.52%

وهبط مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.52%، مستهلا التعاملات عند مستوى 2882.48 نقطة، وصعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.67%، عند مستوى 1910.2 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات وقت كتابة التقرير 152.9 مليون جنيه، من خلال التداول على 28.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 5893 صفقة، فيما تم التداول على 164 سهمًا، وارتفع 12 سهمًا، فيما انخفض 29 سهما، واستقرت 123 سهمًا دون تغيير.

خسائر رأس المال السوقي

وبلغت خسائر رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نحو 868 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 723.531 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مستوى دعم 11000 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّه مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» يستهدف بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي 11000 نقطة، بعد عدم نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 11200 نقطة.

وأضاف عيد، في حالة العودة إلى الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى مع استمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء، يدفع المؤشر الثلاثيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11400 ثم مستوى المقاومة الثاني عند 11600 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مستوى دعم 1900 نقطة

وتابع عيد، بأنّه فيما يخص مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، أنه بهذا الأداء يتجه المؤشر السبعيني، إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي 1900 نقطة بضغط من الأداء السلبي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة؛ ، وفي حالة العودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي والصعود يستهدف المؤشر اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1960 نقطة.