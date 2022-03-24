البورصة المصرية تحقق مكاسب بـ 2.1 مليار جنيه في بداية التداولات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع جماعي، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.32%، إلى مستوى 11781.79 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.49%، ليستهل الجلسة عند مستوى 2012.76 نقطة.

«إيجي إكس 100» يصعد 0.56%

وارتفع مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.56%، مستهلا التعاملات عند مستوى 3049 نقطة، وصعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.69%، عند مستوى 2033.31 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات وقت كتابة التقرير 402.4 مليون جنيه، من خلال التداول على 99 مليون سهم، عبر تنفيذ 11700 صفقة، فيما تم التداول على 177 سهمًا، وارتفع 47 سهمًا، فيما انخفضت ذ7 سهما، واستقرت 113 سهمًا دون تغيير.

مكاسب رأس المال السوقي

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نحو 2.1 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 752.977 مليار جنيه.

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي يستهدف بهذا الأداء الإيجابي للأسهم القيادية لمستوى مقاومة 11800 نقطة مدعوما باستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء واستمرار ارتفاع احجام وقيم التداول، وبالاستقرار أعلاه يدفعه لاستهداف مستوى المقاومة الثاني 12000 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مستوى مقاومة 2060 نقطة

وتابع عيد، أنّه فيما يخص مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، إلى أنه بهذا الأداء يتجه المؤشر السبعيني إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2060 نقطة.