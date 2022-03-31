ازاي تحسب زيادة المعاشات الجديدة الخاصة بك؟.. باقي من الزمن ساعات

تساؤلات كثيرة تدور في أذهان أصحاب المعاشات، بعد إعلان زيادة المعاشات بدءً من 1 أبريل المقبل، الذي تفصلنا عنه ساعات قليلة ويتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم، حول قيمة الزيادة التي سيحصل عليها وفق مرتبه الخاص به، إذ أعلن مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات المالية، التي يبدأ تنفيذها في شهر أبريل، وكان من اهتمامها زيادة المعاشات وزيادة المرتبات أيضا.

وسعيا من بوابة «الوطن»، لتقديم ما يبحث عنه المواطنين بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير كيفية حساب الزيادة على المعاشات والتي تقدر بـ13% من قيمة المعاش الأساسي، وفق ما أعلنته وزارة المالية، والتي جاءت كالتالي:

كيفية حساب زيادات المعاشات لـ عام 2022

يمكن لأصحاب المعاشات أن يقوموا بحساب قيمة زيادة المعاشات الخاصة بهم في عام 2022، والمتوقع ان يتم إضافتها على معاشات شهر أبريل الذي يبدأ غدا، عن طريق ضرب قيمة المعاش في 13%، ليحصل على الزيادة الجديدة في المعاشات والتي جاءت كالتالي:

- إذا كانت قيمة المعاش 1000 جنيها، فيتم صرف زيادة له، ليصبح معاشه بعد الزيادة 1130 جنيها.

- إذا كانت قيمة المعاش 2000 جنيها، تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 2260 جنيها.

- إذا كانت قيمة المعاش 3000 جنيها، تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 3390 جنيها.

- إذا كانت قيمة المعاش 4000 جنيها، تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 4520 جنيها.

- إذا كانت قيمة المعاش 5000 جنيها، تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 5650 جنيها.

- إذا كانت قيمة المعاش 6000 جنيها، تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 6780 جنيها.

- إذا كانت قيمة المعاش 7000 جنيها، تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 7910 جنيهات.

- إذا كانت قيمة المعاش 8000 جنيها، تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 9040 جنيها.