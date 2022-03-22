موعد صرف زيادة المعاشات 2022.. زيادة 13% لأكثر من 10 مليون مواطن

يتساءل أصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم والبالغ عددهم 10.7 مليون مواطن، عن موعد صرف زيادة المعاشات 2022، وهو ما أجابت عليه هيئة التأمينات الاجتماعية، بأنه سيتم صرف معاشات شهر أبريل 2022 بالزيادة الجديدة بنسبة 13%.

موعد صرف زيادة المعاشات 2022

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أن موعد صرف زيادة المعاشات 2022، هو يوم 1 أبريل 2022، أي بعد 9 أيام من الآن، مشيرة إلى أنّه سيتم تبكير صرف زيادة المعاشات لتصبح في بداية أبريل المقبل، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 11.4 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيه.

انتهاء المرحلة الأولى لتحويل البطاقات الزرقاء

وتزامنا مع إعلان موعد صرف زيادة المعاشات 2022، ناشدت هيئة التأمينات الاجتماعية، أصحاب المعاشات، بتحويل بطاقات صرف المعاشات «البطاقة الزرقاء»، إلى كارت «ميزة» لقرب انتهاء صلاحيتها، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى لتغيير بطاقة صرف المعاشات البلاستيكية إلى كارت ميزة، تنتهي في مارس الجاري، فى المحافظات التالية «الوادي الجديد، البحر الأحمر، الأقصر، مرسى مطروح، شمال سيناء، الإسماعيلية، محافظة السويس، أسوان، بورسعيد، محافظة جنوب سيناء».

وذكرت التأمينات الاجتماعية أنّ المرحلة الثانية لتحويل بطاقة صرف المعاشات البطاقات الزرقاء إلى ميزة، تنتهى في آخر شهر أبريل 2022، وذلك لمحافظات: «قنا، كفر الشيخ، دمياط، القليوبية، بني سويف، الفيوم، المنيا، المنوفية».

طريقة حساب زيادة المعاشات 2022

وتزامنا مع إعلان موعد صرف زيادة المعاشات 2022، أوضح مصدر بالتأمينات الاجتماعية، لـ«الوطن»، أنه يجرى حساب قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2022 للمواطن، من خلال ضرب قيمة المعاش في 13%، ليحصل على الزيادة الجديدة في المعاشات.

وترصد «الوطن» الزيادة الجديدة، تزامنا مع إعلان موعد زيادة المعاشات 2022، وهي كالتالي:

- من يتقاضى 1000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 1130 جنيها في 1 أبريل 2022.

- من يتقاضى 2000 جنيه سيحصل على معاش 2260 جنيها.

- من يتقاضى 3000 جنيه سيحصل على معاش 3390 جنيها.

- من يتقاضى 4000 جنيه سيحصل على معاش 4520 جنيها.

- من يتقاضى 5000 جنيه سيحصل على معاش 5650 جنيها.

- من يتقاضى 6000 جنيه سيحصل على معاش 6780 جنيها.