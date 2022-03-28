غدا.. النواب يصوت نهائيا على صرف العلاوة الجديدة وزيادة المعاشات

يصوّت مجلس النواب في جلسته البرلمانية غدًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، وذلك ليتثنى لأصحاب المعاشات سرعة استحقاق الزيادة الجديدة مع بداية شهر أبريل المقبل.

تخفيف الأعباء الاقتصادية

يستهدف هذا المشروع الذي سيتمّ مناقشته في الجلسة البرلمانية غدًا تخفيف العبء على كاهل المواطنين في ضوء ارتفاع الأسعار، لاسيما في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وقد حرصت القيادة السياسية على تحقيق حالة الأمان للمواطن المصري فى ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

تعجيل صرف العلاوة الدورية

كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد وافقت في اجتماعها أمس على مشروع القانون والذي يتضمن تعجيل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو 2023.

كما يتضمن مشروع القانون تعجيل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، لتصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارًا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022.

ووفقًا لمشروع القانون، لا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي. وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة لا تقل عن 8% من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارا من 1/4/2022 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو 2023.

زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

أكّدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ مشروع القانون الذي سيتمّ مناقشته غدًا، سيتضمن زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا اعتبارا من أول أبريل المقبل.

وقالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريح خاص لـ«الوطن» إنَّ الحافز الإضافي سيتمّ احتسابه على النحو التالي:

- 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.

- 225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة.

- 275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية

- 325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى.

- 350 جنيها لدرجة مدير عام/ كبير.

- 375 جنيهًا للدرجة العالية.

-400 جنيه للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال".

زيادة المعاشات فى أبريل المقبل وشددت النائبة سولاف درويش إلى الدور الذى لعبته القيادة السياسية لكبح جماح الأزمة الاقتصادية التى يواجهها العالم بأثره ،من خلال تخفيف العبء على المواطنين.

وقالت :أن مشروع القانون يتضمن تعجيل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل المقبل ، وذلك للمعاشات المستحقة في 31 مارس 2022، وبذات القواعد الواردة بهما، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتبارا من الأول من يوليو 2023 في المواعيد المقررة .

وأستطردت قائلة :أن الزيادة سيتم احتسابها وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، التي تُستحق خلال الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2022، وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.