أحمد حسام ميدو ممثلا لأول مرة في رمضان 2022 من خلال مسلسل SUiTS

يخوض الكابتن أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، تجربة فنية جديدة، إذ يُشارك في موسم دراما رمضان 2022، لأول مرة، ويحل ضيف شرف على مسلسل SUiTS، للثنائي آسر ياسين وأحمد داوود.

ويظهر عدد من ضيوف الشرف في مسلسل SUITS، على رأسهم أحمد حسام ميدو، في تجربته التمثيلية الأولى، فيما لم يتحدد بعد طبيعة الدور الذي سيؤديه في المسلسل، أو طبيعة المشاهد التي سيظهر فيها.

ضيوف شرف مسلسل Suits

كما سيظهر في مسلسل SUITS، كل من أسماء جلال، وهدى المفتي، وسلمى أبو ضيف، وعلي قاسم، وخالد كمال، وناردين فرج، ومحمد رضوان، وليلى عز العرب، ويارا جبران، ومحمد يسري، وعماد رشاد وملك بدوي، وذلك كضيوف شرف وليس بأدوار رئيسية.

تعرف على أبطال وأحداث مسلسل Suits

مسلسل «SUITS»، مأخوذ عن عمل درامي أمريكي بنفس الاسم، وتدور قصته في عالم المحاماة والقضايا، حول شاب ذكي وطموح يدعى مايك روس، الذي يتمتع بذاكرة تصويرية قوية، إلا أنه فشل في أن يستكمل دراسته الجامعية، لكن شاءت المصادفة أن ينجح ذلك الشاب، في كسب ثقة المحامي الشهير هارفي سبيكتر، الذي عينه مساعدًا له في شركة الكبيرة، التي يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك، واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

مسلسل «Suits»، من بطولة الفنان آسر ياسين، وأحمد داوود، وصبا مبارك، ومحمد شاهين، وتارا عماد، وريم مصطفى، وهو من إخراج مريم أحمدي.

تفاصيل شخصية آسر ياسين في مسلسل Suits

ويظهر آسر ياسين، في دور «زين ثابت»، الموازي لشخصية «هارفي سبيكتر» في النسخة الأصلية، وهو محامي شهير وتصل ثقته في نفسه حد الغرور ويعتبر نفسه الأفضل في المدينة بأكملها بسبب قدرته على إغلاق القضايا الصعبة بسهولة، ويعمل في واحد من أشهر مكاتب المحاماة «المسيري زيدان» وهو اليد اليمنى لـ فريدة المسيري.