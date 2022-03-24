قبل عرضه.. تعرف على شخصيات Suits ما بين النسخة الأمريكية والمصرية

أيام قليلة تفصل جمهور المسلسل الأمريكي الشهير Suits عن إطلاق النسخة العربية المقرر طرحها في موسم الدراما الرمضانية 2022، ويشارك في بطولتها آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى وتارا عماد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم كضيوف شرف، وهو سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد ومن إخراج عصام عبد الحميد.

قصة المسلسل

تدور أحداث مسلسل Suits الذي تم تقديمه على مدار 9 مواسم داخل واحد من أكبر مكاتب المحاماة، عندما يستطيع الشاب الذكي مايك روس الذي يمتلك ذاكرة تصويرية قوية في أن يحظى بثقة المحامي الشهير هارفي سبكتر، ويعينه كمساعد له دون أن يكمل تعليمه الجامعي، ويشكل الثنائي معا فريقا قويا، ولكن عدم إنهاء مايك لدراسته الجامعية يضعهما في خطر شديد في حالة اكتشاف الأمر داخل الشركة، خاصة مع وجود أعداء لهارفي، وفيما يلي أبرز شخصيات المسلسل بين النسخة الأمريكية والمصرية.

شخصيات مسلسل سوتس بين النسخة العربية والأمريكية

- آسر ياسين «زين ثابت» أو «هارفي سبيكتر» محامي شهير وتصل ثقته في نفسه حد الغرور ويعتبر نفسه الأفضل في المدينة بأكملها بسبب قدرته على إغلاق القضايا الصعبة بسهولة، ويعمل في واحد من أشهر مكاتب المحاماة «المسيري زيدان» وهو اليد اليمنى لـ فريدة المسيري.

- أحمد داود «آدم منصور» «مايك روس»، شاب طموح وموهوب ولديه ذاكرة فوتوغرافية قادرة على الاحتفاظ بكل التفاصيل، ولكنه لم يتمكن من إنهاء دراسته الجامعية، وبسبب موهبته يصبح مساعدا لزين، ولكنهما يحتفظا معا بهذا السر ويصبحا معا فريقا قويا.

- ريم مصطفى «كاميليا أشرف» أو «دونا بولسن» هي سكرتيرة زين وصديقته المقربة كما تجمعهما علاقة حب، وعلى الجانب الآخر تعتبر من الشخصيات الهامة والمؤخرة داخل المكتب.

- تارا عماد «ليلى رضوان» أو «راتشيل زين» ابنة واحد من أشهر المحامين على الإطلاق، وبالرغم من حصولها على عرض للعمل في مكتب والدها، تفضل العمل كمساعد قانوني في مكتب المسيري زيدان، وتساعد آدم في التعرف على نظام العمل داخل المكتب ولكنه يقع في حبها.

- محمد شاهين «قدري الزيات» أو «لويس م. ليت» يعتبر منافس زين داخل مكتب المحاماة ولا يحظى بحب الجميع داخل العمل بسبب أسلوبه في التعامل مع العاملين، ويسعى إلى كشف السر وراء وجود آدم في المكتب بسبب رغبته في الإطاحة بـ زين.

- صبا مبارك «فريدة المسيري»، «جيسيكا بيرسون» تدير مكتب محاماة المسيري زيدان وتعتبر صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة.