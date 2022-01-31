شراكة بين «المتحدة» و«تي فيجن» لعرض مسلسل «Suits»

أعلنت «إن بي سي يونيفرسال فورماتس»، أحد أقسام «يونيفرسال ستوديو جروب»، شراكتها مع شركة الإنتاج الفني «تي فيجن - TVision» و«OSN» شبكة المحتوى الترفيهي، والمتحدة للخدمات الإعلامية الشركة الأكبر في الإعلام المصري، بهدف إنتاج النسخة العربية من المسلسل التلفزيوني الدرامي الشهير «Suits».

تنتج «تي فيجن TVision» النسخة العربية من «Suits»، تحت مظلة إنتاجات «OSN» الأصلية، ومن المقرر عرضها على قنواتها الفضائية ومنصتها الرقمية «Streaming OSN» في رمضان 2022 .

وتعتبر أول مرة تحصل فيها المتحدة للخدمات الإعلامية على حقوق بث نسخة مصرية من واحدة من أفضل المسلسلات الأمريكية، والذي ستعرضه للجمهور المصري على قنواتها التليفزيونية وتطبيق «Watch it».

يُشار إلى النسخة الأمريكية من المسلسل من تأليف وكتابة آرون كورش، وامتد عرضه لتسعة مواسم على شبكة قنوات «Network USA» من 2011 وحتى 2019، وهو من إنتاج «يونيفرسال كيبل برودكشن»، إحدى شركات «يونيفيرسال ستوديو جروب» لصالح شبكة قنوات «Network USA».

تأتي هذه الشراكة، تعزيزًا للعلاقة القائمة بين «تي فيجن» و«OSN» و«المتحدة للخدمات الإعلامية» و«إن بي سي يونيفرسال» ًعلى خلفية النجاح الهائل الذي أثمر عنه تعاونهم في إنتاج «SNL بالعربي» الذي استمر عرضه لمدة 4 مواسم في الشرق الأوسط.

ومن جهته، قال حسن عبدالله، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة «المتحدة للخدمات الإعلامية»: «اتفاقنا مع تي فيجن، الحاصلين على حقوق عرض المسلسل، جاء كجزء من رؤية الشركة لسوق الإعلام الإقليمي كونه جاذباً للاستثمار، وذلك من خلال إنتاج أعمال عالمية بنكهة إقليمية، وهو ما يعتبر نضوجًا أكثر للسوق».

وتابع أنَّ «مسلسل سوتس بالعربي سيتمّ عرضه حصريًا في مصر على قنوات الشركة المتحدة ومنصة Watchit الرقمية، ضمن حزمة الأعمال المميزة التي ويجرى عرضها في شهر رمضان المعظم هذا العام 2022».

من جهته، قال طارق الجنايني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تي فيجن للإنتاج الإعلامي» في بيانٍ صحفي: «يسعدنا إنتاج النسخة العربية من مسلسل Suits، واحدة من أكثر المسلسلات التلفزيونية نجاحًا وشهرة، ويمثل تحويل هذا النوع من ّالعروض إلى نسخة عربية أهمية بالغة في سياق التطور المستمر الذي تشهده مصر باعتبارها سوق عالمي عريق وضخم».

وأضاف أنَّ «النسخة العربية مستوحاة من الدراما الأمريكية بشكلٍ كبير لكن بمذاق مصري خالص وتضم نخبة من ألمع النجوم، وسيكون المشاهدون العرب على موعد مع المتعة والإثارة مع انطلاق الموسمين الأول والثاني في رمضان 2022 على شبكة OSN والمتحدة للخدمات الإعلامية، الذين يتشاركان حقوق البث في مصر، علمًا بأن OSN تملك حقوق البث الحصري في باقي أنحاء الشرق الأوسط».

فيما صّرح إنريكي جيل، نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات التجارية والتنمية الدولية في مجموعة «يونيفرسال ستوديو جروب»، بأنّ «مسلسل Suits واحد من أكثر المسلسلات التليفزيونية شهرة في العالم، ويسعدنا إنتاج نسخة عربية تناسب عشاق الدراما التلفزيونية في الشرق الأوسط وإقامة شراكة جديدة مع أصدقائنا في تي فيجن».

وأوضح أنّ «النسخة الجديدة من مسلسل Suits، ستُسلط الضوء على موضوعات مختلفة بطريقة ستثير إعجاب المشاهدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

مسلسل «Suits»، من بطولة الفنان آسر ياسين، وأحمد داوود، وصبا مبارك، ومحمد شاهين، وتارا عماد، وريم مصطفى، وهو من إخراج مريم أحمدي.