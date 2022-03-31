الاتحاد التونسي للشغل يؤيد قرار حل البرلمان: فرصة لتصحيح المسار

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، تأييده قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، حل البرلمان التونسي، معتبرا أن حل البرلمان فرصة لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل وتصحيح المسار. وأكد في الوقت نفسه رفضه استقواء أطراف في هذا البرلمان بدول أجنبية.

الاتحاد: البرلمان المنحل أعطى صورة سيّئة تعكس فساد الحياة السياسية

وقال الاتحاد، في بيان على موقعه الرسمي، إنه يهم المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أن يعلن أنه لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمّدة أعماله لأنّه أعطى صورة سيّئة تعكس فساد الحياة السياسية، وأكد الاتحاد رفضه لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول.

وأضاف الاتحاد: أنّ حلّ البرلمان التونسي هو فرصة بعد فترة من التردّد لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار وهو ما يستدعي اتّخاذ خطوات أساسيّة تهدف إلى تجميع القوى الوطنية والديمقراطية لحوار شامل يجرى على قاعدة ذلك لضمان القدرة على تحويل إرادة التصحيح إلى قوّة فعليّة لإنقاذ تونس.

الاتحاد: الحل فرصة لإيقاف استخدام البعض الصفة النيابية في التحريض على بلادنا

واعتبر كذلك أنّ حلّ البرلمان هو خطوة ضرورية لإنهاء معاناة عدد من النوّاب الذين عوقبوا بمنعهم من العودة إلى أعمالهم الأصلية، وهو فرصة لإيقاف استخدام البعض الصفة النيابية فاقدة الشرعية في التحريض على بلادنا، داعيا في الوقت نفسه إلى عدم الزجّ بالقضاء في النزاع السياسي وتجنّب سياسة التشفّي ضدّ الخصوم السياسيين.

وأكد الاتحدا في النهاية أنه: من الواجب توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي طال أكثر من اللاّزم وتوفير كلّ الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي.