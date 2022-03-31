وفاة شاب داخل حقله بعد موت والدته بـ3 أيام بالغربية.. حزن على فراقها

شهدت قرية كفر ميت حواي، بمركز السنطة، بمحافظة الغربية، وفاة شاب في العقد الثالث من العمر، بشكل مفاجئ، داخل حقله الزراعي، وذلك في ظروف غامضة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، لبيان سبب الوفاة، والتصريح لدفنها، فيما أكد أهالي القرية أن وفاة الشاب حدثت بنفس طريقة وفاة جده منذ 30 عاما.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوفاة شاب يدعى عبدالله عبدالهادى مطيط، أثناء تواجده داخل الأرض الزراعية الخاصة بهم، بشكل مفاجئ.

وأفاد مصدر لـ«الوطن»، أن الشاب عبدالله عبد الهادي، متزوج منذ 3 سنوات، وتوفى فجأة أثناء جلوسه داخل الحقل حزنا على فراق والدته التي وفاتها المنية أول أمس، بعد صراع مع المرض، وبنفس الطريقة التي توفى بها جده منذ 30 عاما.

وأشار المصدر إلى أن الشاب يتمتع بسمعة طيبة بين أهالي القرية، وفور سماع خبر وفاته سادت بينهم حالة من الحزن الشديد والدهشة والذهول، لافتا إلى أنه من المقرر دفن الجثمان بمسقط رأسه عقب صلاة العشاء.

طريقة موت الجد

وأكد المحاسب عبد الباسط نعيم، أحد أهالي القرية، أن المتوفى في العقد الثالث من عمره، ولديه طفلة، ومتزوج من 3 سنوات، ووالدته توفت منذ 3 ايام وأنه لم يعاني من اي أمراض، وكان يعمل في الحقل، وأصيب بشكل مفاجئ بفقدان للوعي، ما أسفر عن سقوطه على الأرض ووفاته، مؤكداً أن جده توفي بنفس الطريقة منذ 30 عاما.