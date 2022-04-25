صانع البهجة| شر «العالم عزيز» في كارتون فلاش بصوت «عثمان».. المجلة تحولت لمسلسل

نجاح «مغامرات فلاش» كواحدة من أشهر روايات الجيب المصورة لسنوات منذ صدورها لأول مرة عام 1990، شجع فريق عملها على تحويلها إلى مسلسل كارتوني من 30 حلقة يعرض في رمضان على إحدى المنصات الشهيرة بالإنترنت، بطريقة جذابة تناسب مختلف الأعمار.

طبيعة شخصية العالم عزيز

شخصيات مسلسل «فلاش» لا تختلف عن النسخ المطبوعة، إلا أن العمل الكارتوني يدخل في عالم كل شخصية منهم، للغوص في مغامرات أبطال المسلسل، ومنهم «العالم عزيز» العدو اللدود للعالم «مفهوم»، ويقدم الدور محمد عثمان صاحب الـ25 عاما، كاشفا لـ«الوطن» أبعاد شخصية ذلك العالم المجنون الذي يضر الآخرين أكثر من نفعهم «بعتبرها شخصية شريرة».

تحضير الشخصية جاء بتنسيق «عثمان» مع مخرجي العمل، للوقوف على أبعاد شخصية «العالم عزيز»، خاصة وأنه شرير لئيم، وفي الوقت ذاته لديه قدر كبير من الغباء، لذلك وضعوا إطار الدور منذ بدايته حتى وصوله لمراحله الأخيرة.

خبرة «عثمان» في التعليق الصوتي

يعمل «عثمان» في التمثيل الصوتي منذ 7 سنوات، ما بين الأداء الإذاعي والدوبلاج وصناعة الأنميشن و«الفويس أوفر»، كما شارك في أعمال كارتونية عديدة على «يوتيوب»، من بينها «العراف» وهو مسلسل بوليسي، و«سندباد البحري»، كما سجل بعض الكتب الصوتية منها «ما وراء الطبيعة أسطورة بعد منتصف الليل» للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وأخرج بعض الأفلام منها «الطريق إلى الدورداو».

صفات الممثل الصوتي

الصعب في تحضير الشخصيات الكارتونية ليس الصوت فقط، حسبما أوضح «عثمان»، بل الأهم عدم تكرار أسلوب كل شخصية في عمل مختلف، والبعد عن التكرار «لازم اللي يسمعك في عمل ميعرفش إنك اللي في العمل التاني»، وكل شخصية كارتونية يكون لها بناء خاص بها، وتحديد جميع تفاصيلها وانفعالاتها ونبرة صوتها بالمواقف المختلفة.