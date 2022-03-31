قبل «يوتيرن».. نانسي عجرم ملكة «تترات» مسلسلات رمضان

طرح صناع مسلسل «يوتيرن» خلال الساعات الماضية، «التتر» الخاص بالعمل الدرامي، المقرر أن ينطلق عرضه مع بداية شهر رمضان الكريم، ضمن عشرات الأعمال الدرامية التي تتنافس في الموسم الرمضاني القادم 2022.

تتر المسلسل الرمضاني جاء بصوت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، والتي سبق وقدمت أكثر من تتر رمضاني لعدد من المسلسلات الدرامية الناجحة خلال المواسم السابقة، إذ تُعد المطربة اللبنانية واحدة من أهم نجوم الطرب العربي، الذين حققوا شهرة واسعة ليس فقط في مصر، وإنما في العالم العربي كله، ويتنافس صناع الدراما على التفاوض معها لغناء تترات أعمالهم الدرامية.

ويسرد «الوطن» في التقرير التالي أبرز التترات الرمضانية، التي قدمتها المطربة اللبنانية نانسي عجرم، خلال المواسم السابقة قبل أن تغني تتر مسلسل «يوتيرن».

أغنية تتر مسلسل «ابن الأرندلي»

قدمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أغنية تتر مسلسل «ابن الأرندلي»، الذي عُرض في عام 2009، إذ انتشرت بسرعة كبيرة خلال فترة طرح هذا العمل الدرامي، الذي يُعد من إخراج رشا شربتجي، وتأليف وليد يوسف.

تتر مسلسل «حالة عشق»

كما اشتركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بصوتها في غناء تتر مسلسل «حالة عشق»، الذي عُرض في عام 2015، وقدمت من خلاله أغنية «مقسومة نصين».

أغنية تتر مسلسل «حكايات بنات»

أما أغنيتها الشهيرة «سكك البنات»، فقدمتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، خلال غنائها لتتر مسلسل «حكايات بنات»، في الجزء الأول الذي عُرض في عام 2012.

أغنية تتر النهاية مسلسل «سمارة»

وغنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تتر النهاية لمسلسل «سمارة»، الذي عُرض في عام 2011، وهو من إخراج محمد النقلي، وتأليف محمود إسماعيل، وسيناريو وحوار مصطفى محرم.