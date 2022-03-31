جميع مسلسلات رمضان 2022 الجديدة.. دراما كوميدية واجتماعية مشوقة

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، الذي يشهد مشاركة عدد كبير من الأعمال الدرامية والكوميدية، وستشارك المتحدة بنحو 14 عملًا فنيًا، وبدأ الجمهور في البحث عن جميع مسلسلات رمضان 2022 الجديدة، التي تستعرضها «الوطن»، في السطور التالية.

جميع مسلسلات رمضان 2022 الجديدة

وينتظر الجمهور قائمة عرض جميع مسلسلات رمضان 2022 الجديدة، وعلى رأسها مسلسل الاختيار، الذي يشارك به عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم: كريم عبدالعزيز، أحمد عز، أحمد السقا، خالد الصاوي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل جزيرة غمام

كما يتعاون الفنان طارق لطفي، مع عدد كبير من الفنانين، مثل: فتحي عبدالوهاب، مي عز الدين، محمود البزاوي، أحمد أمين، في مسلسل جزيرة غمام، إذ يُعد هذا العمل الدرامي من أبرز مسلسلات رمضان 2022، الذي يُعد من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل المشوار

ويتعاون الفنان محمد رمضان لأول مرة مع دينا الشربيني، خلال الموسم الرمضاني المقبل 2022، من خلال تقديمهما لمسلسل «المشوار»، في رمضان 2022 الجديدة، بجانب عدد آخر من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، ندى موسى، أحمد مجدي، وخالد أنور، وهو من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

مسلسل فاتن أمل حربي

وحجزت الفنانة نيللي كريم، مكانها في السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل «فاتن أمل حربي»، مع نخبة كبيرة من الفنانين، مثل: شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبدالغني، محمد الشرنوبي، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

مسلسل أحلام سعيدة

وتشارك «يسرا» في مسلسل «أحلام سعيدة»، بطولة: غادة عادل، مي كساب، انتصار، شيماء سيف، عماد رشاد، وتأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

مسلسل راجعين يا هوى

وانضم الفنان خالد النبوي، إلى دراما رمضان 2022 من خلال مسلسل «راجعين يا هوى»، ويشاركه البطولة: نور، أنوشكا، وفاء عامر، هنا شيحا، أحمد بدير، وهو مأخوذ عن قصة للكاتب أسامة أنور عكاشة، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالملك، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل دايما عامر

ويشارك الفنان مصطفى شعبان، في أحداث مسلسل «دايما عامر»، بطولة: الفنانة القديرة لبلبة، عمرو عبدالجليل، وميرنا نور الدين، ومن إخراج مجدي الهواري.

مسلسل يوتيرن

ويعود الفنان توفيق عبد الحميد، لدراما رمضان 2022 من خلال مشاركته في مسلسل «يوتيرن»، بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين، منهم: عبير صبري، صفاء الطوخي، كريم قاسم، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل سوتس

أما عن آسر ياسين، فحجز مكانه في السباق من خلال مشاركته في مسلسل «سوتس»، وهو مأخوذ من مسلسل أمريكي، بطولة أحمد داود وريم مصطفى وصبا مبارك وتارا عماد، وتأليف محمد حفظي وإخراج مريم الأحمدي.

مسلسل ملف سري

ويشارك الفنان هاني سلامة، في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «ملف سري»، بجانب عائشة بن أحمد، ماجد المصري، إيهاب فهمي، وهو من تأليف محمود حجاج وإخراج حسين البلاسي.

كما يشهد السباق الرمضاني، عرض الجزء الثاني من مسلسل «في بيتنا روبوت»، بطولة: ليلى أحمد زاهر، هشام جمال، طه دسوقي، شيماء سيف، ومن إخراج وليد الحلفاوي، كما سيشارك الفنان أحمد مكي، من خلال مسلسل «الكبير أوي»، بالتعاون مع بيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل.

وحجز الفنان أكرم حسني، لنفسه مقعدًا في السباق، من خلال مشاركته في مسلسل «مكتوب عليا»، مع عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي.