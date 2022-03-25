وفاء عامر نجمة مسلسلات رمضان.. أدوار مختلفة في 4 أعمال فنية

تطل الفنانة وفاء عامر، على جمهورها في شهر رمضان المقبل، من خلال 4 أعمال درامية، تنافس بها في ماراثون سباق مسلسلات رمضان 2022، وتقدم من خلالها شخصيات مختلفة عن بعضها البعض تتنوع بين الكوميدي والتراجيدي.

دور كوميدي في «راجعين ياهوى»

وعن مشاركتها في مسلسلات «راجعين ياهوى» و«جزيرة غمام» و«بيت الشدة» و«السر»، قالت في تصريحات لـ«الوطن»، إنها وقعت للمشاركة في هذه الأعمال الفنية المهمة في توقيتات مختلفة، ولكن الصدفة قامت بدورها لعرضها في هذا التوقيت، وفي النهاية هو أمر يخص التوزيع.

وأشارت إلى أنها ليست من «هواة»، المشاركة في أكثر من عمل بمسلسلات رمضان، وما حدث هذا العام إرادة الله، وتابعت: «أشعر بسعادة لتأدية أدوار مختلفة عن بعضها البعض، أقدم الكوميدي في راجعين ياهوى، وضيفة شرف في جزيرة غمام، أما مسلسل السر سيتم عرضه على قنوات خارج مصر وأجسد من خلاله جدعنة بنت البلد الشعبية».

ضيفة شرف في «جزيرة غمام»

مسلسل راجعين ياهوى، بطولة خالد النبوي، نور اللبنانية، هنا شيحة، أحمد بدير، وفاء عامر، أنوشكا، نور خالد النبوي، سلمى أبوضيف، إسلام إبراهيم، قصة أسامة أنور عكاشة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة.

وتدور الأحداث حول بليغ أبوالهنا، رجل أعمال يقرر العودة إلى مصر، بعد تراكم الديون عليه، ويبحث عن ميراثه، ويدخل في صراعات مع العائلة، وتواجهه عدد من الأزمات ويضطر للم شمل الأسرة من جديد، ويقع في قصة غرام جديدة في الوقت الذي يلتقي فيه بحبه القديم.

أما مسلسل «جزيرة غمام»، بطولة طارق لطفي، مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، محمد جمعة، ميار الغيطي، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي، وتدور القصة حول أحداث قبل 100 عام من الزمن، على جزيرة ما، يتصارع فيها الخير والشر.