21 موقعا لاستلام محصول القمح من المزارعين بكفر الشيخ.. يبدأ غدا

حددت مديرية التموين في محافظة كفر الشيخ، 21 موقعا لاستلام محصول القمح من المزراعين بدءً من غد الجمعة، وذلك وفقا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية.

بدء موسم التوريد

وأكد عادل الهابط ، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمى المديرية، أنه وفقا للقرارات الوزارية المشتركة بين كلا من الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور وزير الزراعة، والدكتور وزير المالية، سيبدأ موسم توريد الأقماح المحلية عن العام الجاري اعتبارا من غد الجمعة حتى نهاية أغسطس المقبل.

وأضاف «الهابط»، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عقد اجتماعا بديوان عام المحافظة لكل الجهات المعنية بموسم توريد القمح، بحضور المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين، والدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة لإنهاء الاستعدادات لبدء الموسم.

غرفة عمليات لمتابعة توريد القمح في كفر الشيخ

وتابع المتحدث باسم مديرية التموين بكفر الشيخ، أنه جرى تحديد 21 موقعا لاستلام للأقماح هذا العام بدائرة المحافظة، كما تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التوريد على مدار الساعة ولضمان حصول المورد على مستحقاته من التوريد خلال 48 ساعة وفقا لما جاء بالقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح خلال العام الحالي 254 ألف فدان بدائرة محافظة كفر الشيخ، ووفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 51 لسنة 2022 فإن التوريد الزامى بواقع 12 أردبا بحد أدنى عن كل فدان من القمح.