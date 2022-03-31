بالأسماء.. تكريم 23 من الأمهات المثاليات في احتفالية بكفر الدوار «صور»

نظمت، اليوم، الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، احتفالية كُبرى لتكريم عدد من الأمهات المثاليات من أبناء المركز والمدينة أصحاب قصص الكفاح تقديرًا لدورهن ودعمًا لهن.

تكريم 23 أما مثالية

وكرمت الوحدة 23 أما مثالية من أمهات الشهداء، وأصحاب قصص الكفاح، وأمهات الأطفال ذوي القدرات الخاصة، وكذلك عدد من السيدات بالإدارات الخدمية والوحدات القروية بكفر الدوار، تقديرًا لتقانيهن المثمر وعطائهن المستمر، وذلك بحضور أسرهن.

ووجه «مرزوق»، خلال كلمته التحية للمرأة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية هي جزء بسيط مما تستحقه المرأة.

وشمل التكريم كلاً من مديحة محمد العوضي متولي، والدة الشهيد أحمد حامد محمد عبدالنبي، وهدى عبد الجواد محمد بيومي، والدة الشهيد أحمد جمال جودة، وعزيزة عبده إبراهيم، والدة الشهيد محمود صبري عبد المجيد عطية.

ومن أمهات الأطفال ذوي القدرات الخاصة، كُرمت أسماء محمد عبد الفضيل، ومنى أبو اليزيد راغب حبيبة، وسامية عبد الحميد حسنين.

تكريم أمهات من الوحدات المحلية

كما كُرمت عدد من السيدات بالوحدة المحلية والوحدات القروية والإدارات الخدمية بكفر الدوار، وهن لمياء مسعود عبد العاطي محمد عمارة، عن إدارة كفر الدوار التعليمية الأزهرية، وأليس وهبه عطا الله عن الكنيسة بكفر الدوار، وهبة محمد علي أبو إسماعيل، عن الإدارة التعليمية بندر كفر الدوار، وسمية حسن شحاتة، عن الإدارة التعليمية مركز كفر الدوار، وإيمان علي محمد سالم، عن الادارة الصحية، وهدى محمد عبد ربه خميس عن إدارة التموين.

كما كُرمت عبير محمد أحمد عبد المجيد، عن إدارة التضامن الاجتماعي، وصابرين حسن جلال حسن، عن إدارة الشباب والرياضة، وصباح محمد أحمد، عن الإدارة الزراعية، وهالة عمر مصطفى جابر، عن الإدارة البيطرية، وسعاد فوزي إبراهيم عبد الغفار، عن الوحدة القروية بسيدي غازي، وأماني خميس محمد، عن الوحدة القروية بقومبانية أبو قير، وحنان محمد السيد الحلو، عن الوحدة القروية بزُهرة، وسمية محمد إمام مسلم، عن الوحدة القروية بكوم البركة، ومنى السيد عثمان، عن الوحدة القروية بكوم البركة، وليلى أحمد عبد المقصود، عن الوحدة القروية بكوم اشو، وزينب محمد محمد إبراهيم، عن الوحدة القروية ببولين.

وكُرمت أيضا نعمة محمد شعيب، نائب رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، عن ديوان الوحدة المحلية، لبلوغها السن القانونية للمعاش، تقديرًا لمسيرة عملها الحافلة بالنجاحات والإنجازات.