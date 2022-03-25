تسليم 21005 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة وتكريم الأم المثالية 

شهد حصاد الأسبوع الحالي، بوزارة القوى العاملة العديد من الفعاليات الهامة، حيث سلم وزير القوى العاملة 21005 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة و204 عقد عمل لـ «قادرون باختلاف»، في 3 محافظات، و30 عقد للمتدربات و12 ماكينة لأوائل الخريجات و55 كرتونة مواد غذائية للعمالة غير المنتظمة بمحافظة قنا.

وواصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث زار محافظة البحيرة فى إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ومتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا .

وسلم الوزير ومحافظ البحيرة هشام آمنة في مدينة بدر 5569 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور عثمان عبد الرسول مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وقام وزير القوى العاملة في إطار زيارته للمحافظة، والمحافظ هشام آمنة بتسليم 40 عقد عمل لـ «قادرون باختلاف»، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة»، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولمتحدي الإعاقة

وزرع وزير القوي العاملة - خلال الزيارة- 100 شجرة ضمن 1100 شجرة زيتون وليمون بمدينة بدر في إطار مبادرة «هنجملها»، للحد من التغير المناخي والاحتباس الحراري.

وشهدت جولة وزير القوي العاملة بمحافظة الشرقية، بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب تسليم 4649 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والجزئي.

زيارة محافظة قنا

وواصل وزير القوي العاملة ، جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد ، حيث زار خلالها محافظة قنا ليؤكد ما وعدت به الدولة المصرية، خلال زياراته المكوكية للمحافظات والتواجد وسط العمال بكافة القطاعات للتعرف عن قرب عن كافة المشاكل والإسراع في تذليلها والمساعدة في حلها مع الجهات المعنية المختلفة وتوفير الرعاية للعمالة غير المنتظمة وتصنيفها وعمل قاعدة بيانات متكاملة وسليمة تمهيداً لتقديم الرعاية على أرض الواقع.

وفي هذا الإطار شهد وزير القوي العاملة، ومحافظة قنا اللواء أشرف الداودي، ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية الثالث بالمحافظة الذي عقد في مصنع أسمنت قنا، بحضور اللواء عبد الفتاح حرحور، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس طارق طلعت العضو المنتدب للشركة، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وحسام طلبة ، وعبدة هاشم، ومحمد عبد الوهاب مديرو مديريات القوي العاملة بقنا الأقصر وأسوان، وسيد حامد رئيس الاتحاد المحلى لعمال قنا والأقصر.

كما سلّم وزير القوى العاملة، وبرفقته محافظ قنا 10787 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة في المحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه خلال الجولة الميدانية لمحافظة قنا ضمن جولاته الميدانية للمحافظات.

20 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة

وسلم سعفان، و المحافظ 20 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة، فضلا عن 30 عقد للمتدربات علي مهنة التفصيل والحياكة، و12 ماكينة خياطة لأوائل الخريجات المتدربات علي مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني بقفط والوحدة المتنقلة، كما وزع 55 كرتونة مواد غذائية للعمالة غير المنتظمة.

كما قام الوزير والمحافظ بتسليم 5 شهادات تقدير للقائمين على تنظيم ملتقي السلامة والصحة المهنية الثالث للعاملين بمديرية القوي العاملة بقنا، والذي عقد بشركة مصر للأسمنت بالمحافظة.

وعلى جانب آخر ، كرم وزير القوى العاملة فى الاحتفال السنوي الذى تقيمه وزارة القوي العاملة بمناسبة عيد الأم 86 أمًا مثالية على مستوى الديوان العام، و27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، فضلا عن المركز القومي للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومجلة العمل التي تصدر عن الوزارة، حيث وصل عدد المكرمات للأم المثالية من ديوان عام الوزارة 31 أماً، ومن المديريات والمركز القومي ومجلة العمل 55 أماً، فضلا عن 12 موظفة مثالية بالوزارة والمجلة.

وتمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 5951 فرصة عمل للذكور والإناث، منها «قادرون باختلاف»، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 125 شركة ومصنع قطاع خاص في 17 محافظة لشغلها خلال شهر مارس وأبريل 2022.

كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من مارس الجاري في النشرة السابقة وعددها 480 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 6431 فرصة عمل.

قبول طلبات التدريب المجاني على 3 برامج متخصصة من خريجي كليات الهندسة

وبدأت وزارة القوى العاملة من 27 مارس 2022 وحتى استيفاء العدد المطلوب، في قبول طلبات التدريب المجاني على 3 برامج متخصصة من خريجي كليات الهندسة، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، والكليات والمعاهد الفنية تمهيدا لإعدادهم كمدربين والتعاقد معهم، والبدء في التدريب المجاني أونلاين بالتعاون مع شركة كاد ماسترز.

كما أعلن وزير القوي العاملة أن 24 مارس الجاري هو آخر موعد للتقدم بالطلبات والمستندات لشغل 9 وظائف قيادية من الدرجة العليا، و30 بدرجة مدير عام بالديوان العام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا من ذوي الكفاءات والخبرة المتميزة والمؤهلة علميا ، ولن تقبل الطلبات التي ترد البريد أو بعد الميعاد المحدد.

وقامت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوي العاملة، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بتنفيذ برنامج تدريبي لـ 36 مستفيد من الموظفين والمتطوعين في المناطق المستهدفة للأسقفية من مناطق القاهرة ، والإسكندرية، وبني سويف، والمنيا ، وذلك على مبادئ السلامة والصحة المهنية والتصرف الأمن في حالات الطوارئ.

تكريم 57 أمًا مثالية بالإسكندرية

كما احتفلت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بيوم العطاء والتميز «عيد الأم»، وكرمت 57 أما مثالية، فضلا عن عدد من قدامى الأمهات بالمعاش، في يوم الوفاء ورد الجميل لمن حملت وربت وأدت رسالتها كاملة وقدمت أبناء قادرين على حمل لواء هذا الوطن ليظل خفاقا في مقدمة الأمم والشعوب.

وامتد الحصاد ليشمل مشاركة مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، النادي المصري في دبي احتفالية عيد الأم، وتم تكريم الملحق العمالي حنان شاهين رئيس المكتب بمنحها درع من النادي المصري لمشاركتها الاحتفالية، فضلا عن درع آخر من أبناء الجالية المصرية علي مساهمتها في خدمة أبناء الجالية.

واختتم بالعاصمة الرياض الاجتماع الأول لفريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة، ويترأس الاجتماع عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعن الجانب السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة والإعلام، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وأخيراً تلقى وزير القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة بدولة قطر في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالدوحة يفيد أن وزارة العمل بدولة قطر أغلقت 24 مكتبا لاستقدام العمالة من الخارج وذلك لعدم الالتزام ببنود العقود مع أصحاب العمل ومخالفتها لقرارات الوزارة المنظمة لمكاتب الإستقدام، وأحكام القانون.