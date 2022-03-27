تكريم صفاء عربي الأم المثالية بالأقصر.. «أطيب قلب»

كرم محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، صفاء مصطفى عربي، كأم مثالية عن محافظة الأقصر، خلال حفل تكريم الأم المثالية لعام 2022 «أطيب قلب»، الذي نظمته وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر ومؤسسة بوابتك للخير ومراكز ومدن المحافظة، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفي إطار توجيهات وزارة التنمية المحلية بتكريم الأمهات المثاليات بالمحافظات.

تكريم الأم المثالية بالأقصر

حضر الاحتفالية التي عقدت بقاعة ديوان عام محافظة الأقصر بالتنسيق مع مديري وحدات تكافؤ الفرص بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي، المهندسة نورا عثمان، رئيس وحدة تكافؤ الفرص ومدير إدارة الاستثمار ومدير جهاز شباب الخريجين بمحافظة الأقصر، وإيناس حسن، منسق مؤسسة بوابتك للخير، وفضيلة الشيخ صلاح نور، ممثلاً عن مديرية الاوقاف بالأقصر، والأب رويس عبد الملاك، راعي كنيسة بالعديسات، والمهندس أسعد مصطفى، مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، ومحمود محمد جابر، منسق الاحتفالية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتضمن الحفل فقرات فنية وغنائية وإلقاء شعر وفقرة «اسكتش» لطلاب وطالبات مدرسة الشهداء بالأقصر.

وفي كلمته، أكد نائب المحافظ منزلة ودور الأم في تربية الأبناء وتنشئتهم على القيم السليمة، معبرًا عن سعادته بتكريم الأمهات المثاليات اللاتي تم اختيارهن، مؤكدًا أن كل أم مصرية وراءها قصة كفاح وتضحية وحنان تستحق التكريم عليها.

تكريم 17 أما مثالية على مستوى المحافظة

وكانت وحدة تكافؤ الفرص، ومؤسسة بوابتك للخير، ومديرية التضامن الاجتماعي، كرمت 17 أمًا مثالية على مستوى المحافظة، وتم اختيارهن بناء على لجنة مكونة من «وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة - مراكز ومدن المحافظة - مؤسسة بوابتك للخير - مديرية التضامن الاجتماعي»، طبقا للمعايير والشروط الموضوعة وهن: «أزهار أحمد علي - ناهد عبد العال - اعتماد محمود أحمد محمد - صفاء مصطفى عربي عبد الوهاب - تحية ثابت الدريري - سعدية عبد الجواد محمد إبراهيم - حنان عتمان أمين - إيمان العربي بدري - ندا محمد محمد عبد الله - منى السايح أحمد - رومانية مسعود - ولاء سمري وهبة جاد الكريم - أحلام صابر محمد عبد المولى - إيمان صديق الصادق أحمد - فتحية إبرهيم عبد الحفيظ - حنان إبراهيم لبيب - مرزوقة محمد عبد الهادي - ثناء حزين عبد الرحيم سعيد - عزة صلاح عبد النعيم».