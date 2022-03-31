دعاء آخر جمعة في شعبان.. «اللهم إني توكلت عليك فأعني ووفقني»

يودع العالم الإسلامي شهر شعبان، والكثيرون يستعدون لاستقبال شهر رمضان المبارك، وزادت عمليات البحث بشكل مكثف حول دعاء آخر جمعة في شعبان، التي تمتاز بالعديد من الفضائل والخير والبركات، وستستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان 2022 عقب مغرب غدا، الجمعة، وهناك العديد من الاستعدادات من أجل هذا الحدث المنتظر.

دعاء آخر جمعة في شعبان

ومن دعاء آخر جمعة في شعبان:

1- «اللهم لا تعذبنا بمرض ولا تشقينا بولد ولا تسلط علينا آحد ونجنا من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، اللهم يا من دبر ليوسف أمره، وأزاح عن يونس غمه، ونجى موسى من عدوه، وحفظ محمدا في الغار بقدرته، وتكلم عيسى في المهد بأمره، وأعاد ليعقوب بصره، وشفى أيوب من مرضه».

2- «اللهم إن شوقنا لشهرك قد زاد، فيا رب لا تحرمنا وأحبتنا من صيامه وقيامه، اللهم بلغنا رمضان، وَبَارِكْ لنا فيه، أجاب الله لكم الدعاء، وأبعد عنكم البلاء، ورفع شأنكم في الأرض والسماء يا رب العالمين يا ارحم الراحمين».

3- «اللهم إني توكلت عليك فأعني ووفقني واروي قلبي بكل أمنية فأنت تعلم السر ومايخفى وأنت على كل شيء قدير اللهم استرنا بسترك الحصين واعصمنا بحبلك المتين واجعلنا ممن لاذ بك فأجرته وفر إليك فقبلته وخاف منك فأمنته وتوكل عليك فكفيته وسألك فأعطيته».

فضل دعاء آخر جمعة في شعبان

كما أن دعاء آخر جمعة في شعبان، له فضل كبير، وهو من خير الأعمال التي يمكن أن يتبعها العبد في توديع الشهر المبارك، واستقبال شهر رمضان الكريم، ومن ضمن الأدعية الشائعة في شعبان:

- اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصِلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَتَرْضَى بِهَا عَنِّي يَا رَبَّ العَالَمِينَ عَدَدَ عِلْمِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ وَذَكَرَهُ الذَاكِرُونَ وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الغَافِلُونَ وَأحْيِ أَسْرَارَهَا بِكُلِّ ذَرَّاتِ جِسْمِي وَعَقْلِي وَرُوحِي فَيَمْتَلِئُ قَلْبِي وَيَفِيضُ بِمَحَبَّتِهِ وَتَنْسَاقُ جَوَارحِي لِطَاعَتِهِ واتِّبَاعِهِ وَيَلْهَجُ لِسَانِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَحِينٍ.وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.