دعاء دخول شهر رمضان عن الرسول.. اللهم بلغنا الشهر الكريم ونسألك فيه الجنة

دعاء دخول شهر رمضان من أولويات المسلمين قبل حلول الشهر المبارك، فهو شهر الخير والبركات جميعا، وهو الفرصة التي يعمل العديد من العباد على استغلالها من أجل إصلاح علاقتهم بالله عز وجل، ويستعد المسلمون في شتى بقاع الأرض لصيام هذا الشهر المبارك، والاجتهاد في العبادة لاغتنام فضائل هذا الشهر الكريم.

دعاء دخول شهر رمضان

أما عن دعاء دخول شهر رمضان، فمن أبرز الأدعية التي يفضل أن يرددها المسلمون: «اللهم انفَعْني فيه بما علَّمتَني، وعلِّمني ما ينفعني، وزِدْني علمًا. اللهم اهدِني فيه وسدِّدْني، اللهم إني أسألك فيه مِن الخير كلِّه، عاجلِه وآجِلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كلِّه، عاجلِه وآجلِه، ما علمتُ منه وما لم أعلم».

كما أن دعاء دخول شهر رمضان له فضل كبير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ترديد الدعاء التالي، مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم: «اللهم بلغنا رمضان وأزرُقنا توبة ترُضيك عنا وأجعل لنا نصّيبا من رّحمتك واجعلنا من الصائمين الذاكرين وممن يفوزون».

دعاء دخول شهر رمضان: اللهم اني اسألك فيه الجنة

ويعد دعاء دخول شهر رمضان، من أكثر الأمور التي يحرص عليها فئة كبيرة من المسلمين، فهو يعد واحد من أقرب شهور العام إلى قلوب العباد، وهناك بعض الأدعية التي يمكن أن يحرص عليها المسلم في تلك الفترة، وحتى بداية الشهر الكريم، منها:

1- «اللهم إني أسألك فيه الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذ بك مِن النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألك أن تجعلَ كل قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا، اللهم اغفِرْ لي فيه ذنوبي، وافتَحْ لي أبوابَ رحمتك».

2- «يا رحمن يا رحيم اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا وترحمنا وتعفو عنا اللهم اهل علينا رمضان بالعفو».