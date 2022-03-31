تفعيل اتفاقية للتعاون فى إدارة الموارد المائية بين مصر وبوروندى

بحث الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع شيخ راشد ملاشى، سفير بوروندى بالقاهرة، بحضور ممثلين عن السفارة البوروندية، تفعيل اتفاقية التعاون الفنى الموقعة بين البلدين فى مجال «الإدارة المتكاملة للموارد المائية».

وقال «عبدالعاطى» إن اتفاقية التعاون تتضمن قيام مصر بتقديم الدعم الفنى للجانب البوروندى لإعداد دراسات فنية فى مجالات، إنشاء سدود حصاد المياه لتجميع مياه الأمطار وإنشاء وصيانة شبكة المصارف الخاصة لمياه الأمطار داخل المدن والقرى فى بوروندى، ودراسة عمل مشروع لتخطيط وتنمية إدارة الموارد المائية.

وتناول اللقاء بحث نتائج زيارة وفد وزارة الموارد المائية والرى إلى بوروندى خلال شهر نوفمبر الماضى، للتباحث حول سبل تفعيل اتفاقية التعاون الفنى، حيث تم خلال الزيارة إعداد خارطة طريق لتفعيل وتنفيذ اتفاقية التعاون، وكذلك سبل تنفيذ الدراسات الفنية اللازمة وإعداد الخطة القومية للموارد المائية ببوروندى، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع افتراضى لمناقشة الإجراءات القادمة.

وفى ضوء الطلب المقدم من الجانب البوروندى للاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال الموارد المائية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة، أشار «عبدالعاطى» لوجود ١٠ متدربين بورونديين فى القاهرة حالياً للمشاركة فى برنامج تدريبى بمركز التدريب الإقليمى التابع للوزارة.