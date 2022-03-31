خبير: مصر واجهت الأزمات العالمية بمشروعات قومية لتوفير السلع الغذائية

قال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن الاستثمار الأجنبي في الظروف الحالية بدأ يتباطئ حول العالم، وانخفض بنسبة 40% عالميًا، لافتًا إلى أن مصر أصبحت الوجهة الأولى للاستثمار في إفريقيا بعام 2021.

«أبوالفتوح»: المستثمر يبحث عن ملاذ آمن

وأوضح «أبوالفتوح» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، والمذاع عبر فضائية «DMC»، أن المستثمر يفضل البحث عن ملاذ آمن والاستثمار في أصول آمنة، خاصة وقت الأزمات مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، التي تبدد الكثير من الاستثمار الأجنبي المباشر.

أشار الخبير المصرفي، إلى أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لدعم قطاع الصناعة الذي يمثل نحو 17% من الناتج القومي المحلي، والدولة تعمل على زيادة هذه النسبة بمزيد من الحوافز لقطاع الصناعة التي ظهرت في حزمة الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء وتضمن محفزات ضريبية لقطاع الصناعة.

قطاع الصناعة والأزمات العالمية

وأضاف أن قطاع الصناعة من القطاعات التي تنتج مواد لها تأثيرات داخلية وخارجية وتعتمد على مواد وسيطة مستوردة من الخارج، لذلك تتأثر بأي مشاكل في سلاسل الإمداد والتوريد التي تحدث على المستوى العالمي، لافتًا إلى أن المواطنين بجميع فئاتهم شهدوا الأزمة الاقتصادية عالميًا المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية بارتفاع الأسعار.

وأكد الخبير المصرفي، أن سلة الغذاء العالمية تأثرت أيضًا بسبب تغيرات المناخ ومشكلات سلاسل التوريد والإمداد والطاقة، وتوقف بعض القطاعات في الدول خلال أزمة كورونا لفترات طويلة، وعودة العمل المفاجئ سبب ضغطًا على منافذ الطاقة وسلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن مصر تعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الغذائية يكفى الاستهلاك المحلي لعدة أشهر من خلال المشروع القومي للصوامع الذي أقيم على مستوى 17 محافظة، والمليون ونصف فدان والـ450 مليون فدان في سيناء وغيرها، إلى جانب اهتمام الدولة بزيادة المعروض من المنتجات الغذائية في المنافذ الثابتة والمتحركة.