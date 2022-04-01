مديرة مونوريل شرق القاهرة: افتتاح المشروع في احتفالات أكتوبر المقبلة

قالت المهندسة سالي الطحان، مدير مشروع مونوريل شرق النيل، إن الأطقم الهندسية تعمل على مدار الساعة في ظل وجود أطقم عمل لتنفيذ معايير السلامة المهنية، ومتابعة السقالات والمعدات للتأكد من سلامتها وللحفاظ على العاملين والفنين والمهندسين.

22 محطة تبدأ من يوسف عباس بمدينة نصر وتنتهي بمحطة العدالة

وأوضحت «الطحان» في حوارها ببرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن خط مونوريل شرق العاصمة يتكون من 22 محطة تبدأ من محطة يوسف عباس في مدينة نصر وتنتهي بمحطة العدالة بطول 56 كيلومتر يقطعها القطار في 45 دقيقة، وتتفادى جميع الاختناقات المرورية.

أشارت «الطحان» إلى أن قطار المونوريل يسير بسرعة 80 كم/ ساعة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في أكتوبر 2022 وافتتاحه في احتفالات أكتوبر، لافتة إلى أن شركة أوراسكوم تتولى تنفيذ مونوريل شرق النيل، بينما تتولى شركة المقاولون العرب تنفيذ مونوريل غرب النيل، بإجمالي 6000 عامل، و500 مهندس.

نسبة الخطأ بالمونوريل 1% وارتفاعه 24 مترا

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد خالد، مهندس تنفيذي بالهيئة القومية للأنفاق، أن مشروع المونوريل يقام على ارتفاع يصل إلى 24 مترا، بنسبة خطأ تصل إلى 1%، وأن الراكب لن يشعر بحركة المونوريل أو الارتفاع نظرا لتوافر عوامل الأمان بمستوى عالى من الاحترافية، لافتا إلى أن فريق العمل يعمل بشكل متعاون وبكل فخر من أجل تنفيذ مشروع قومي يحول مسارات الإنتاج والحركة في منطقة كبيرة في العاصمة الإدارية ويربطها بالقاهرة بشكل مختلف.

وأشار خالد، إلى أن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية يخدم قطاعا كبيرا من الشعب المصري، ويعد من أهم المشروعات التي جرى تنفيذها مؤخرا، لافتا إلى أن هيئة الأنفاق لديها خبرة كبيرة على مدار تاريخها في الأنفاق ومشروعات المترو بمختلف المراحل والخطوط.