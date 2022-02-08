تعرف على الطرق البديلة لغلق نفق الوفاء والأمل بسبب المونوريل

كشفت وزارة الداخلية اليوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن بدء الغلق الكلي لنفق الوفاء والأمل بمدينة نصر، مع إستقطاع حارة مرورية بمحور الشهيد على الجانب الأيمن أعلى نفق الوفاء والأمل لإستكمال أعمال تركيب الكمرات المعدنية لمشروع المونوريل العاصمة الإدارية، وذلك بالتزامن مع تنفيذ أعمال مشروع «المونوريل»، بدءا من اليوم ولمدة 5 أيام.

وتستلزم تنفيذ أعمال المونوريل غلق كلى لنفق الوفاء والأمل مع إستقطاع حارة مرورية بمحور الشهيد على الجانب الأيمن أعلى نفق الوفاء والأمل لإستكمال أعمال تركيب الكمرات المعدنية لمشروع «المونوريل» العاصمة الإدارية.

يبدأ تنفيذ الأعمال اعتباراً من 7 فبراير وحتى يوم الجمعة الموافق 11 فبراير الجاري في فترات الليل فقط، من الساعة 12 حتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم، كما سيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

الطرق البديلة لغلق نفق الوفاء والأمل لأعمال المونوريل

غلق كلى لنفق الوفاء والأمل القادم من منطقة مدينة نصر في إتجاه المشير .

استقطاع حارة مرورية بمحور الشهيد على الجانب الأيمن أعلى نفق الوفاء والأمل، واستخدامها لوجود الونش الخاص برفع الكمرات المعدنية .

تحويلات مرورية لتنفيذ المونوريل بمدينة نصر

يتم تنفيذ التحويلات المرورية الخاصة بغلق النفق من خلال توجيه المركبات يميناً في إتجاه محور المشير، ثم منزل المشير المتجه إلى مناطق المقطم، وبعدها مطلع المشير إتجاه القاهرة الجديدة وإستكمال حركة السير.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.