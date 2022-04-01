انطلاق احتفالية يوم اليتيم بالقاهرة بعد قليل

تنطلق، بعد قليل، احتفالية محافظة القاهرة لتكريم الأطفال الأيتام بمناسبة يوم اليتيم بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وتتم الاحتفالية بحديقة الأزهر بمشاركة 150 طفلا من دور الأيتام، ويتضمن الحفل عروض فنية للأطفال وتقديم لهدايا لهم لهم بمشاركة المجتمع المدني، ويأتي الاحتفال بيوم اليتيم في الجمعة الأولى من شهر أبريل لرسم البسمة ودعم اليتيم، ومن المقرر فتح الحدائق مجانا بالقاهرة للأطفال الأيتام على مدار اليوم بمناسبة احتفال يوم اليتيم.

استطلاع هلال رمضان

من ناحية أخرى، يشهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نائب عن محافظ الجمهورية الاحتفال الذي تقيمه دار الإفتاء لاستطلاع هلال شهر رمضان المعظم عقب صلاة مغرب اليوم الجمعة 1 أبريل 2022 الموافق 29 شعبان 1443 هجريا بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.