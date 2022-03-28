محافظا القاهرة والعاصمة التشادية إنجامينا يبحثان التعاون المشترك

استقبل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مساء اليوم الاثنين، علي هارون، محافظ مدينة إنجامينا، عاصمة جمهورية تشاد، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون وتنمية الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين في شتى المجالات.

شهد اللقاء السفير أحمد بكر، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون وسط أفريقيا، وشوناي اليمي حسن، سفير دولة تشاد في مصر، وفضل جمعة آدم، المستشار التجاري للعاصمة التشادية.

مصر تعتز بعلاقتها بجمهورية تشاد

وأكد محافظ القاهرة، خلال اللقاء، أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب تشاد الشقيق، وهو ما يبدو جلياً فى اللقاءات الرئاسية المتبادلة بين قيادتي البلدين، مشيراً إلى اهتمام العاصمة المصرية بزيادة فرص التعاون المشترك وتدعيم العلاقات مع العاصمة التشادية إنجامينا، لتعميق روابط الصداقة بين البلدين.

واستعرض محافظ القاهرة، خلال لقائه مع محافظ مدينة إنجامينا، أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها العاصمة، مؤكداً حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن، مشيراً إلى أن القاهرة تحظى بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية بها.

العاصمة الإدارية لتخفيف الأعباء عن القاهرة

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية أقامت العاصمة الإدارية الجديدة، التي ستنقل إليها جميع الوزرات والهيئات، للتخفيف من أعباء القاهرة، وأهمها التكدس المروري والازدحام السكاني، ولم تغفل في ذات الوقت، تطوير القاهرة والحفاظ عليها وإحياء تراثها، كما نفذت الدولة شبكة طرق ونقل حديثة، باعتبارها أساس التنمية والاستثمار، من بينها خطوط شبكة المترو والقطار الكهربائي، وتطوير السكك الحديدية، التي تُعد ثانى أقدم سكك حديدية في العالم بعد إنجلترا.

كما استعرض محافظ القاهرة جهود الدولة في التعامل مع ملف المناطق غير الآمنة بالقاهرة، ونجاحها فى التخلص من المناطق التي تمثل خطورة على حياة السكان، بنقلهم إلى مناطق متكاملة الخدمات.

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد محافظ القاهرة أن جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي ساعدت على إقامة تلك المشروعات، التي تهدف لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرًا إلى مشاركة المجتمع المدنى في خطط الدولة التنموية.

ومن جانبه، أكد محافظ مدينة إنجامينا حرصه على توطيد العلاقات مع القاهرة، وبحث إجراء توأمة بين العاصمتين التشادية والمصرية، مشيداً بالتاريخ المشترك والعلاقات الممتدة والقوية بين مصر وتشاد.