45 قافلة طبية مجانية بالمحافظات خلال 10 أيام من رمضان ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 45 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الـ 10 أيام الأولى من شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

أماكن القوافل الطبية

وأضاف «عبدالغفار» أن اليومين الأول والثاني من شهر رمضان سيشهدان إطلاق قوافل بمناطق طاهر بمحافظة كفر الشيخ، وبركة مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، وشريف باشا محافظة بني سويف، وجمجرة القديمة مركز بنها محافظة القليوبية، كما سيتم إطلاق قوافل أخرى يومي 2 و3 من شهر رمضان، بمنطقة الشلال بمحافظة أسوان.

وتابع «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية بمناطق مركز شباب أبوعياد مركز أبوصوير محافظة الإسماعيلية، واليوسيفية مركز بني عبيد محافظة الدقهلية، ومركز طبي عزبة النصر حي البساتين محافظة القاهرة، والقهوقية مركز الرحمانية محافظة البحيرة، والديابة مركز ابوقرقاص محافظة المنيا، وذلك يومي 3 و4 رمضان، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى بمناطق الكولا مركز أخميم محافظة سوهاج، والقبابات حي أطفيح محافظة الجيزة، ومرسى حميرة - منطقة الخير مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، وعزبة رشيد مركز بنها محافظة القليوبية، وذلك في يومي 4 و5 من الشهر نفسه.

ولفت «عبدالغفار» إلى إطلاق 10 قوافل طبية أخرى، يومي 5 و6 رمضان، في مناطق جمصة البلد شرق مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، وشاويش مركز أهناسيا محافظة بني سويف، والنجيلة البحرية مركز النجيلة محافظة مطروح، ومركز شباب الرائد بحي فيصل محافظة السويس، ونجع الحجيري مركز قفط محافظة قنا، ومنشأة السلام مركز تلا محافظة المنوفية، وعزبة العسكر محافظة أسوان، وجنبواي مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة، وأولاد إبراهيم محافظة أسيوط، ومركز طبي الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 6 و7 رمضان في مناطق عثمان بن عفان مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، ووحدة طب الأسرة بمرسى علم محافظة البحر الأحمر، وبردين مركز الزقازيق محافظة الشرقية، بالإضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي 31 بصار مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وكفر حكيم حي كرداسة محافظة الجيزة، وذلك يومي 7 و8 من الشهر نفسه.

وتابعت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومي 8 و9 رمضان في مناطق كوم أبو خلاد مركز ناصر محافظة بني سويف، ووحدة المستعمرة الصحية مركز القصير محافظة البحر الأحمر، وكفر منصور مركز كفر شكر محافظة القليوبية، والخبي مركز قلين محافظة كفر الشيخ، والمعصرة مركز الفتح محافظة أسيوط، واللواء صبيح -علي بن إبي طالب مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وسعداوي مركز أطسا محافظة الفيوم.

وذكرت «الصادق» أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 9 و10 رمضان بمنطقتي كيما محافظة أسوان، وقرداحي مركز المنتزة محافظة الإسكندرية، كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى بمناطق وحدة صحة الأسرة بالحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، والوحدة المحلية بالملاك 1 مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية، وشابور مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، ومركز طبي التجمع الأول حي القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، والنهضة – عائشة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والسبخاوية مركز جمصة محافظة الدقهلية، ودمشاو هاشم محافظة المنيا، وذلك في يومي 10 و11 من الشهر نفسه.