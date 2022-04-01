عملاء فودافون: تعويض الشركة لا يوازي الأضرار الناجمة عن تعطل الخدمة

أبدى عدد من عملاء «فودافون»، استيائهم الشديد من إدارة الشركة، بعد انقطاع الخدمة لمدة تزيد عن الساعة، عصر الأربعاء الماضي، مؤكدين أن الشركة أرسلت رسالة نصية أن المكالمات مجانية لشبكة فودافون طوال اليوم، مؤكدين أن هذا التعويض لا يوازي الأضرار التي تعرضوا لها.

ربة منزل: فقدت القدرة على التواصل مع ابني في المدرسة

وقالت «سالي رمضان»، من عملاء الشركة لـ«الوطن»: «عصر الأربعاء الماضي فقدت القدرة على الاتصال بأتوبيس المدرسة الذي يقوم بتوصيل ابني، وحاولت التوصل مع المشرفة على مدار أكثر من 40 دقيقة دون جدوى، فأصبت بحالة من الرعب على ابني الذي تأخر عن موعده».

وأضافت، أن الأخطاء واردة، والجميع يخطئ، ولكن الخطأ الأكبر ألا تعتذر الشركة للعملاء بشكل لائق، خصوصا أن العملاء يعانون من تدني الخدمات على مدار العامين الماضيين، مشيرة إلى أنها عميلة للشركة منذ أكثر من 10 سنوات، ولكنها قررت اختيار شبكة أخرى، بسبب أخطاء فودافون المتكررة.

من جانبه قال أمير توفيق، أحد عملاء شركة فودافون، أن لديه محفظة على «كاش»، وحاول إرسال مبلغا من المال على مدار 20 ساعة إلا أنه لم يستطع، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لمشكلة مع شركة فودافون، خصوصا خدمة فودافون كاش.

تعويض الشركة للعملاء أمر جيد

وعن تعويض الشركة، قال «توفيق»: «كيف تعوضني الشركة عن عدم قدرتي على سحب فلوسي رغم احتياجي الشديد، ورسالة الشركة وصلت لي فى الساعة الخامسة عصرا ولم استفد منها على الأطلاق»، مطالبا الشركة بالعمل على تحسين الخدمة، لعدم فقدانها عدد كبير من العملاء خصوصا أنها الأكبر في السوق المصرية.

عميل فودافون: أتمنى أن يحدث هذا يوميا لأستفيد بالإنترنت المجاني

فيما أبدى أحمد ماهر سعادته الشديدة بما حدث قائلا: «كنت سالف فلوس على الخط ومديون للشركة بـ 32 جنيها، فجأة لقيت الناس على الفيس بوك بتتكلم، شغلت الخط لاقيت النت معايا شغال»، وأضاف: «أتمنى أن يحدث هذا يوميا حتى استطيع الاستفادة بالإنترنت المجاني».

تأثر الخدمة لدى 10 ملايين عميل

وقالت شركة فودافون فى بيان، إنها واجهت يوم الأربعاء 30 مارس 2022 عطلا فنيا خارج عن إرادتها ناتج عن قطع فى إحدى الكابلات، ما أدى إلى تأثر الخدمة لدى 10 ملايين عميل، وقام فريق العمل بحل المشكلة فور وقوعها، وكان الحل التقني الأمثل والأسرع لعودة الخدمة هو عدم محاسبة العملاء على استخدامهم للإنترنت حتى رجوع الكابل إلى حالته الأصلية وقررت الشركة اعتماد هذا الحل وتحمل كافة عواقبه المالية للإسراع بعودة الخدمة، وبالفعل تم إصلاح العطل وعادت الخدمة فى أقل من ساعة.

وتابع البيان :«لم تكتف شركة فودافون بحل المشكلة فى زمن قياسي، بل سارعت بالتقدم بطلب لجهاز تنظيم الاتصالات للحصول على موافقة بتعويض العملاء الذين تأثروا من خلال تقديم مكالمات مجانية لهم طوال يوم الخميس 31 مارس 2022 واستجاب جهاز تنظيم الاتصالات لطلب الشركة، وتم إرسال رسالة نصية لعدد 10 ملايين عميل اليوم الخميس 31 مارس 2022 لإبلاغهم بالتعويض وتوضيح أسباب العطل الفني».