مواعيد عمل فروع فودافون في رمضان 2022

تزداد محركات البحث مؤخرا، قبل حلول شهر رمضان الكريم، عن مواعيد عمل فروع فودافون في الشهر المبارك، حيث يرغب عدد كبير من عملاء الشركة في الذهاب للفرع، للاستعلام عن معلومات خاصة بالخط أو شحن رصيد أو الاشتراك في خدمات خاصة بالشركة وغيرها.

مواعيد عمل فروع فودافون في رمضان

ومن المقرر أن تكون مواعيد عمل فروع فودافون في رمضان على مستوى محافظات الجمهورية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة مساء، على أن يبدأ العمل يوم الجمعة من الساعة الواحدة والنصف ظهرا حتى الساعة الحادية عشرة مساء، وذلك وفق أحد مسؤولي خدمة العملاء في شهر فودافون.

رقم خدمة عملاء فودافون

ويمكن التحدث لعملاء فودافون من خلال رقم 16888 على الهاتف المحمول أو من خلال رقم 010018888888 على الهاتف الأرضي، كما يمكن التحدث مع خدمة عملاء فودافون من خلال أي رقم فودافون على رقم 888.

ويمكن التواصل مع خدمة عملاء فودافون كاش، من خلال أي خط فودافون على الرقم 7001.

يذكر أنّ شركة فودافون شهدت عطلا مفاجئا أمس، حيث تلقت الشركة شكاوى من عدم القدرة على إجراء المكالمات أو استقبالها، وتم حل هذا العطل بعد أن حققت شركة فودافون في شكاوى العملاء، وحل العطل الخاص بها.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، غرّم مقدمي خدمات الهاتف المحمول «اتصالات، أورانج، فودافون، ووي»، 12.8 مليون جنيه نتيجة مخالفة معايير الاستجابة لشكاوى المستخدمين، حيث اعتمد الجهاز وفق مصدر مسؤول 1156 محطة جديدة خلال النصف الثاني من عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 100% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2020، وسيكون لذلك أثر إيجابي على جودة خدمات الاتصالات في مصر.