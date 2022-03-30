عطل مفاجئ في شبكة فودافون.. وتنظيم الاتصالات يحقق

شهدت شبكة فودافون عطلا مفاجئا، قبل قليل، حيث اشتكى عدد من المستخدمين من سوء الخدمات، وعدم القدرة على إجراء المكالمات، أو استقبالها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر «فيس بوك» سؤالا حول «هي شبكة فوافون وقعت ولا إيه؟»، حيث لاقى تفاعلا كبيرا من المستخدمين.

التحقيق في وقوع شبكة فودافون

وبحسب مصادر مسؤولة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لـ «الوطن» يجري حاليا التحقيق في شكوى عملاء شركة فوافون من سوء الخدمة اليوم.

وقال الجهاز في التقرير النصف سنوي لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات «عن الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021»، بلغ معدل الشكاوى التي تم تصعيدها تجاه شركة فودافون 1120 شكوى لكل 100 ألف مشترك، وبلغت نسبة الاستجابة للشكاوى بعد التصعيد للجهاز 97%، وبلغ متوسط وقت الاستجابة للشكوى 0.22 يوم.

أهم الشكاوى ضد شبكة فودافون

جاءت أهم شكاوى مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت تجاه شركة فودافون بنسبة 62% حجز الخط دون معرفة العميل، ونسبة 17% جودة الخدمة، ونسبة 6% عدم القدرة على إلغاء الاشتراك، ونسبة 4% خدمة عملاء، ونسبة 2% فواتير/رصيد.

12.5 مليون جنيه غرامة لشركات المحمول من ضمنها شركة فوافون

وغرم الجهاز مقدمي خدمات الهاتف المحمول اتصالات أورانج فودافون ووي، 12.8 مليون جنيه لمخالفة معايير الاستجابة لشكاوى المستخدمين، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مخالفات لشركات المحمول عن تجاوز معايير الاستجابة لشكاوى عملاء خدمات الاتصالات، مما نتج عنه تغريم الشركات بنحو 12.8 مليون جنيه مصري.

تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري

وأشار الجهاز إلى أنه اعتمد 1156 محطة جديدة خلال النصف الثاني من عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 100% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2020، مما سيكون له أثر إيجابي على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.