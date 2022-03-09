اتفاقية جديدة لإتاحة محتوى منصة WATCH IT لعملاء نظام فليكس من فودافون

وقعت «فودافون مصر» اتفاقية مع المتحدة للخدمات الرقمية WATCH IT الرائدة في مجال المحتوى والترفيه في مصر، لإتاحة محتوى المنصة لشريحة أكبر من عملاء «نظام فليكس» من فودافون، بلا حدود، وذلك بالشراكة مع WATCH IT المنصة المصرية الرائدة في المحتوى الترفيهى العربي، التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية فودافون مصر في توفير تجربة لا مثيل لها لعملائها وتقديم أحدث خدمات الترفيه والمحتوى الرقمي لعملائها.

ومن المتوقع أن تسهم تلك الشراكة في وصول منصة WATCH IT إلى أكبر قدر ممكن من مستخدمي نظام فليكس، الذين يمثلون القاعدة العريضة من عملاء فودافون مصر، التي تحتل الحصة السوقية الأكبر من سوق المحمول المصرية بنسبة 40% من إجمالي مستخدمي المحمول في مصر.

تفاصيل اتفاقية WATCH IT و فودافون مصر

وقع الاتفاقية كل من نشوى جاد الحق رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الرقمية WATCH IT، والعضو المنتدب عن منصة WATCH IT، وكريم عيد رئيس قطاع التسويق والبيع للأفراد بفودافون مصر، وفي حضور حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، وأيمن عصام رئيس قطاع الشؤون الخارجية، ونهى سعد رئيس قسم الاتصالات الخارجية والإعلام، ويارا قورة مدير قسم المحتوى والخدمات بفودافون مصر.

حسن عبدالله: التعاون مع فودافون يأتي ضمن المنهجية الحالية للشركة المتحدة

ومن جانبه صرح حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن التعاون مع فودافون يأتي ضمن المنهجية الحالية للشركة المتحدة، التي تستهدف الانفتاح على السوق والتوسع في نطاق اتفاقيات التعاون والشراكة بما يسمح بنشر المحتوى الهادف والترفيهي عبر مختلف الوسائط الرقمية المتاحة، كما تستهدف الشركة المتحدة إتاحة المحتوى بكل أنواعه بما فيها المحتوى الرقمي لكل شرائح المستخدمين.

ومن جانبها، صرحت نشوى جاد الحق رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الرقمية WATCH IT والعضو المنتدب، بأن هذه الشراكة تأتي في ظل الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها منصة WATCH IT في إطار التطوير العام وخطة الانتشار من أجل ضمان وإتاحة محتوى ترفيهي وتثقيفي للجميع، وتعتبر الشراكة مع فودافون مصر من أحد أهم الشراكات الخاصة بشركات الهاتف المحمول.

وأعربت عن سعادتها بالشراكة التي ستتيح لعملاء نظام فليكس - الذين يعتبروا بمثابة أحد اهم الشرائح التي تعنى بها WATCH IT- المحتوي بشكل متميز كي يتمتعوا بمتابعة عدد لا نهائي من أعمال الدراما المصرية والأجنبية وأعمال WATCH IT الأصلية بجانب أعمال ماسبيرو الأصيلة.

وقال كريم عيد: «إن هذه الشراكة تأتي في إطار اهتمام فودافون بتوفير خدمات متنوعة لجميع العملاء، خاصة المحتوى الترفيهي الذي يشهد إقبالا كبيرا جدا مع اتساع قاعدة العملاء»، مشيرا إلى أن فودافون لديها شراكات متميزة مع رواد صناعة المحتوى في كل المجالات، وأن الشراكة الجديدة مع WATCH IT هي إضافة متميزة لباقة الخدمات التي يستفيد منها عملاء نظام فليكس، مشددا على أن رضا عملاء فودافون هو من أهم الأهداف التي تسعى الشركة لتحقيقها.

العضو المنتدب لفودافون مصر يعبر عن سعادته بالاتفاقية

ومن جانبه صرح محمد عبدالله الرئيس والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، عن سعادته بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ليس فقط على مستوى منصة WATCH IT بل يمتد التعاون في أكثر من مجال لكونها أكبر كيان إعلامي مصري حقق طفرة ونجاحات غيرت من مشهد الإعلام وأضافت له الكثير من النجاحات.

وأسست الشركة المتحدة للخدمات الرقمية WATCH IT، عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي، وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربي في كل دول العالم.

وتلعب WATCH IT دورا كبير منذ تأسيسها في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى جيد من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، وجذبت ملايين المستخدمين بمحتواها الراقى.

وبدأت WATCH IT في نهاية 2021 في التوسع في إنتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع في عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.

وتهدف WATCH IT لتقديم محتوى مُختار خصيصاً لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم وتحرص المنصة على تقديم محتوى متنوع ومختلف من شأنه إرضاء جميع الأذواق والفئات مع الالتزام بالحفاظ على الأصالة والهوية المصرية والعربية، وتهدف أن تصبح أكبر منصة محتوى عربي تُقدم خدمة «الفيديو حسب الطلب» في العالم.