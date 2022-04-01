مصرع رجل وزوجته في تصادم ملاكي بنقل على طريق مطروح-إسكندرية

لقي شخصان مصرعهما، رجل وزوجته، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل بسيارة ملاكي وذلك في منطقة سيدي كرير بمدخل محافظة الإسكندرية الشرقي من الساحل الشمالي على طريق «الإسكندرية - مطروح» الدولي الساحلي، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثتين إلى أقرب مستشفى.

تحطم السيارة الملاكي في الحادث

وشهد طريق الساحل الشمالي في الساعات الأولى من صباح، اليوم الجمعة، حادث تصادم السيارتين الملاكى والنقل أدى إلى تحطم السيارة الملاكى تماما ولفظ خلالها الشخصين بداخلها أنفاسهما الأخيرة.

فحص موقع الحادث

وانتقل على طريق الإسكندرية الساحلى المتجه لمطروح ضباط إدارة المرور وشرطة تأمين الطريق إلى موقع الحادث، وجار المعاينة وفحص موقع الحادث للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته، تحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة للتحقيق والتحفظ على الجثتين على ذمة النيابة.

حوادث متكررة بطريق اسكندرية مطروح

وشهد طريق الإسكندرية - مطروح الساحلي خلال الأيام الأخيرة وقوع العديد من الحوادث ما بين انقلاب وتصادم سيارات، تسببت في وفاة العديد من المواطنين وإصابة العشرات من بينهم مصرع شقيقين من أبناء قبيلة الشرصات في حادث انقلاب سيارة ملاكى منذ 3 أيام، ومصرع شقيقين آخرين من أبناء قبيلة العوامة في اليوم التالي بحادث انقلاب، ومصرع 3 أشخاص وإصابة 20 في تصادم عدة سيارات أغلبها بسبب السرعات الزائدة من قائدي السيارات.