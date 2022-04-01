محافظة القاهرة تحتفل بيوم اليتيم العالمي

احتفلت صباح اليوم الجمعة، محافظة القاهرة بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بـ«يوم اليتيم» بحديقة الأزهر بمشاركة نحو 150 طفلا من دور الأيتام المختلفة بالقاهرة، وذلك في إطار احتفال العالم باليوم العالمي لليتيم في مختلف إنحاء العالم.

توزيع الهدايا والوجبات على الأطفال

بدأ الاحتفال بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وبصحبته وزير التنمية المحلية حيث شاركا الأطفال الأيتام في بعض الاحتفالات بيوم اليتيم، حيث تم توفير عدة أنشطة مختلفة، وتوزيع بعض الشنط المختلفة من الهدايا التي تحتوي على وجبات غذائية ومشروبات غذائية، بالإضافة إلي توزيع شنط بها ملابس للأطفال بمختلف الفئات العمرية.

احتفالية يوم اليتيم

وقام وزير التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، بمداعبة الأطفال خلال الاحتفالية، وتم توزيع جميع الأطفال للمشاركة في مختلف الألعاب التي تم توافرها في الاحتفالية، والتي شملت كافة أنواع ألعاب الملاهي، الالوان والرسم وتزين الوجوه، بالإضافة إلى الألعاب الرياضية المختلفة.

وتحل مناسبة يوم اليتيم، في الجمعة الأولى من شهر أبريل، حيث تقوم جميع أجهزة الدولة والمجتمع المدني بمساعدة الأيتام وتنظيم الاحتفالات لإدخال السرور عليهم.

وبدأ الاحتفال بيوم اليتيم في مصر عام 2003 باقتراح أحد متطوعي جمعية الأورمان الخيرية على المسؤولين التخفيف عن الأطفال الأيتام ثم تم تخصيص يوم الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام للاحتفال بيوم اليتيم لإسعاد اليتامى ومواساتهم والخروج معهم ومعايشتهم في أجواء أسرية لتعويضهم عن فقدانهم لأهاليه.