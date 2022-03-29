المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم.. صور

نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية، احتفالية بمناسبة يوم اليتيم بعنوان (يوم محبة أولادنا)، بحضور 1170 طفلا من الأيتام وذوي الهمم من جميع محافظات صعيد مصر، بالتعاون مع عدد من الجمعيات والمؤسسات ورجال الأعمال، بقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، لمشاركة أطفال مصر فرحتهم بتلك المناسبة، ولإدخال الفرحة والسرور على قلوب هؤلاء الأطفال، انطلاقا من دور القوات المسلحة تجاه أطفال مصر من الأيتام.

وأقيمت فعاليات الاحتفال، بحضور عدد من المدعوين من مختلف محافظات الصعيد، وتضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية، وسط حالة من البهجة والسعادة على وجوه الحاضرين، كما تضمن الحفل فقرة حره للأطفال، ومعرض السلاح والألعاب الترفيهية، كما تم توزيع الهدايا العينية على الأطفال.

وألقى اللواء أركان حرب محب حبشي خليل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدا أن هذا الحفل يُعد واجبا للقوات المسلحة تجاه أبناء مصر، باعتبارهم عماد الدولة والغد المشرق لمصرنا الغالية.

من جانبهم، عبر الأطفال المشاركين في الحفل، عن سعادتهم البالغة، وشكرهم للقوات المسلحة على تنظيم الاحتفالية ومشاركتهم فرحتهم بذلك اليوم.

حضر الحفل، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من محافظي جنوب الصعيد، وعدد من الرموز الدينية ورؤساء الجامعات، ومديري الأمن بمحافظات الصعيد، ونخبة من الفنانين والشخصيات العامة.

تأتي الاحتفالية، تأكيدا على المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة، ومشاركتها الفاعلة في احتفال مصر بيوم اليتيم.