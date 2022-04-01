«المصرية للجملة»: خصومات 30% على السلع الغذائية.. والزيت بـ25 جنيهًا

قال خالد فكري، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إن المخزون الاستراتيجي يتجاوز 3 أشهر لجميع السلع، مؤكدًا توافر الـ27 صنفًا ضمن المنظومة التموينية بأسعار تنافسية تتراوح تخفيضاتها بين 20% و30%، مع السلع الموجودة والمرتبطة بالشهر الكريم، مثل «الياميش وقمر الدين وجوز الهند».

وأضاف «فكري»، في لقاء مع مراسلة برنامج «هذا الصباح»، الذي يُعرض على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميتين دعاء جاد ودانا مدحت: «أول أبريل سيشهد بدء صرف المنظومة التموينية الجديدة، وشركة التجارة للجملة تضم 200 فرع لخدمة 700 فرع تجارة تجزئة وملحق».

المشاركة في 64 شادر

وتابع أن الشركة اشتركت في عدة شوادر بواقع 64 شادرًا، فضلاً عن السيارات المتنقلة التي يتم الدفع بها إلى المناطق التي تعاني من نقص في المنافذ التموينية، مشيرًا إلى أن الشركة أتاحت نظام كوبونات تتراوح قيمتها بين 20 و50 و100 جنيه.

مواعيد الصرف ثابتة

وأكد أن السلع التموينية لم تتغير أسعارها منذ فترة زمنية كبيرة، ومتاحة بأي كميات يحتاجها المواطن، لافتًا إلى أن سعر زجاجة الزيت 1 لتر 25 جنيهًا، مقارنة بـ31 جنيهًا في السوق، أما زيت التموين الـ8.% فسعره 20 جنيهًا، مقارنة بـ25 جنيهًا في السوق، وسعر كيلو السمنة 24 جنيهًا، مقارنة بـ28 جنيهًا في السوق.

وأشار إلى أن مواعيد صرف التموين ثابتة، حتى يحصل المواطن على احتياجاته: «نعمل بداية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة ولا إجازات في شهر رمضان».