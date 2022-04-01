الحكومة تتوسع في معارض «أهلا رمضان» لتوفير السلع بأسعار مخفضة

تواصل الدولة المصرية جهودها لدعم المواطنين وتوفير جميع احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال التوسع في معارض «أهلا رمضان»، في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية، وهو ما حدا بالدولة إلى مد العمل في تلك المنافذ لما بعد الشهر الكريم، مع الحرص على زيادة المعروض من كافة السلع وبنسب تخفيضات كبيرة، وإشراك السلاسل التجارية الكبرى، في محاولة لتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية وتماشياً مع النمط الاستهلاكي المتزايد في هذه الفترة من كل عام.

جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو تناول الجزء الثاني من سلسلة فيديوهات تسلط الضوء على جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث ركز على معارض «أهلاً رمضان».

وخلال الفيديو أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية حرص الدولة على تدشين معارض «أهلاً رمضان»، بشكل غير مسبوق، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً وذات الكثافة السكانية المرتفعة.

توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال العام

وأشار المسئولون خلال الفيديو إلى استمرار انتشار المعارض والشوادر والعربات المتنقلة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال العام تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، أوضح مسئول بالغرفة التجارية بالجيزة خلال الفيديو، الدور المجتمعي الذي تلعبه الغرف التجارية في هذه المعارض، مشيراً إلى اختلافها هذا العام عن الأعوام السابقة نظراً لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

ورصد الفيديو آراء الموطنين في السلع وأكدوا توافرها بكميات كبيرة وبجودة عالية وبأسعار مخفضة تختلف عن مثيلاتها في الأسواق.