جرد مخازن شركتي «المصرية» و«العامة للجملة» لضمان توافر السلع قبل العيد

تجري وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا، عمليات جرد لمخازن شركتي «المصرية» و«العامة للجملة» لضمان توافر السلع الغذائية قبل عيد الأضحى 2021.

وأكدت الوزارة على استمرار صرف السلع التموينية لبقالي التموين دون توقف، بالتزامن مع عمليات جرد مخازن الشركتين، بالإضافة إلى استمرار ضخ السلع التموينية بمنافذ الصرف وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بسهولة ويسر.

وتصرف وزارة التموين نحو 28 سلعة ضمن المقررات التموينية، على رأسها السلع الأساسية وهي: «الزيت، السكر، الأرز، المكرونة»، حيث يختار من بينها المواطن بحرية دون التقيد بسلع بعينها، تخفيفا على كاهل المواطن تزامنا مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما تضخ الوزارة السلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة والدواجن والخضر والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وتتيحها للمواطنين بأسعار تنافسية عن نظيرتها المتوافرة في الأسواق.

وفي سياق متصل، شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استمرار الانتظام في عملية صرف السلع والمقررات التموينية لأصحاب البطاقات الذكية، وذلك ضمن مقررات شهر يوليو الجاري، التي بدأ الصرف فيها منذ يوم الخميس الماضي الموافق 1 يوليو، وذلك للمنافذ التموينية على مستوى جميع المحافظات.

ونوهت الوزارة، إلى أنه عند عدم التزام بعض منافذ صرف السلع التموينية بصرف السلع المقررة على بطاقة الدعم، لابد من الإبلاغ ضد منافذ صرف سلع التموين غير الملتزمة، وهي:

أرقام الإبلاغ ضد منافذ صرف سلع التموين غير الملتزمة

1- منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.

2 - رقم تطبيق الواتس آب 01577779999.

3 – الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

ويبلغ عدد المنافذ التي تصرف لها الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، السلع التموينية أكثر من 38 ألف منفذ، تتنوع ما بين بقالي التموين ومنافذ «جمعيتي»، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1300 مجمع استهلاكي شهريا.