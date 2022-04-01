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محمود مسلم

«البيئة» تصمم «فانوس رمضان» من مخلفات منزلية احتفالاً بشهر رمضان 

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الوطن
12:24 م | الجمعة 01 أبريل 2022
فانوس رمضان

فانوس رمضان

«فانوس رمضان» أحد أهم المظاهر والطقوس الرمضانية التي لها وقع خاص في عقل ووجدان الشعب المصري، للتعبير عن البهجة والاحتفال بقدوم الشهر الكريم.

تصميم مميز للفانوس

وإيمانًا بالدور التوعوي قدم فريق وحدة الركن الأخضر بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة تصميمًا مميزًا لفانوس رمضان من مكونات صديقة للبيئة من المخلفات المنزلية من القماش وورق الجرائد والمجلات والكرتون وسيديهات قديمة والملاعق وأغطية الزجاجات البلاستيكية، حيث يمكن توفير التكلفة المرتفعة لشراء الفانوس وصناعته بالمنزل دون تكاليف.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وحرصت الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالوزارة على رفع الوعي البيئي لدى كل فئات وشرائح المجتمع بأهمية إعادة تدوير المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية، وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كإحدى الوسائل للحفاظ على البيئة وصناعة مثل هذه المنتجات، واستخدام الموارد المتاحة في صناعة البهجة للبيئة المحيطة.

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بقلم الوطن