«البيئة» تسلم 100 دراجة للفائزين في مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا» بوادي دجلة

قامت وزارة البيئة بتسليم ١٠٠ دراجة هوائية للفائزين المشاركين بمسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" لشهر مارس والمقدمة من وزارة البيئة بالتعاون مع شركة سانوفى مصر وبرعاية Telfast middle East حيث قام بتسليم جوائز الفائزين الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وذلك بمحمية وادي دجلة بالمعادي.

أكد الدكتور على أبو سنة أن المبادرة تُعد أحد وسائل رفع الوعي البيئي حيث نسعي لتكرارها فى كل ربوع مصر بالتعاون مع شركاء النجاح من القطاع الخاص أو القطاع المصرفي وغيرهم، موجهًا الشكر لشركة سانوفى على التعاون فى إطلاق تلك المبادرة ودعم ١٠٠ فرد من المشاركين كخطوة أولى بالدراجات الهوائية والتي تعد أحد وسائل النقل النظيف والمستدام وتقوم فئات من الشباب وكبار السن باستخدامها بدول كثيرة من العالم.

كما نقل الدكتور على أبوسنة تحيات وشكر الدكتورة ياسيمن فؤاد وزيرة البيئة للقائمين على المبادرة وعلى الفائزين بالجوائز من المشاركين، مضيفًا أن الشباب هم أمل المستقبل ونسعي أن يكون الفائزين بالمسابقة سفراء لنا فى فى الأماكن والأحياء المتواجدين بها لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وأهمية النقل المستدام، مشيرًا أن ذلك يأتي فى إطار إستعدادات مصر لإستضافة أحد أهم وأكبر المؤتمرات وهو مؤتمر تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.

كانت وزارة البيئة قد أعلنت عن أسماء الفائزين فى المسابقة البيئية الشهرية التى أطلقتها الوزارة للجمهور على الموقع الالكترونى لها بالتعاون مع شركة سانوفى مصر حيث وصل عدد الفائزين فى المسابقة إلى 100فائز، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وشركة سانوفى مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، بهدف المساهمة في البرامج والمبادرات التوعوية التي أطلقتها وزارة البيئة والمشاركة فى المبادرة الرئاسية "إتحضر للأخضر" والتى تهدف إلى رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات المجتمع وتنفيذ أنشطة توعوية لحماية البيئة والحفاظ عليها، حيث تتمثل جوائز المسابقة دراجات هوائية تم توزيعها على الفائزين، وقد شهدت المسابقة مشاركة كبيرة من الشباب من الذكور حيث بلغت نسبة مشاركتهم إلى ٦٣% على حساب الإناث، كما حازت محافظات كلاً من القاهرة، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية فى الترتيب على النسبة الأكبر من الفائزين.