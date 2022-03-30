«البيئة»: مصر لديها مشروع ضخم لمحاربة ارتفاع المياه في السواحل البحرية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر مثلت منطقة شمال إفريقيا في معرض إكسبو الإمارات الذي استضاف جلسات عن المناخ في الشرق الأوسط، وذلك قمة المناخ التي تستضيفها مصر نهاية العام الحالي، مبينة أن مصر لها دور كبير في هذا الملف، وقدمت العديد من الأفكار التي تساعد الدول العربية في مواجهة التغيرات المناخية.

أهمية التكيف المناخي

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» المذاع مساء اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن البنك الدولي أصدر تقريرًا مهمًا حول التكيف مع مناخ الشرق الأوسط، رصد تأثر المنطقة بهذه القضية، في ظل معاناتها من المياه وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن تقرير البنك الدولي ركز على تأثير تغيير المناخ على البعد الاجتماعي للدول في منطقة الشرق الأوسط والعربية.

دور مبادرة «حياة كريمة»

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر عرضت مجهودات التكيف مع المناخ في ظل التغيرات المناخية من خلال مبادرة «حياة كريمة» التي تسعى لتغير شكل الحياة لـ60 مليون شخص، مؤكدة أن تقرير البنك الدولي تحدث عن سبل تكيف الدول مع التغير المناخي، من خلال إتاحة صرف صحي نظيف، ومصادر طاقة نظيفة، وهذا ما تفعله مصر في الوقت الحالي، ومصر أيضًا لديها مشروع ضخم لمحاربة ارتفاع المياه في السواحل البحرية.

مصر تعمل على إيجاد تمويل لقضايا المناخ

وأشارت وزير البيئة إلى أن مصر تعمل على تحقيق الهدف العالمي للتكيف وإيجاد مصادر التمويل لقضايا التكيف المناخي، وهذه الموضوعات ستكون هي الموضوعات الرئيسية للمناقشة في قمة المناخ، المقرر إقامتها نهاية العام الجاري في شرم الشيخ.

مسار العمل المناخي

وتابعت وزيرة البيئة: «مسار العمل المناخي من قمة باريس، ثم مصر، ثم الإمارات، مسار صعب، ولكن نتفاوض مع الإمارات، لأن المؤتمر جاء لمصر ثم يتجه للإمارات من أجل تحقيق أكبر مكسب للدول النامية».