«البوغة» يجمع هشام عباس وجنات في ديو «كفاية لمتنا» «فيديو»

جمع ديو غنائي جديد بعنوان «كفاية لمتنا» لأول مرة الفنان هشام عباس بالفنانة جنات، وذلك احتفالا بقدوم شهر رمضان الكريم، من كلمات الشاعر الغنائي محمد البوغة.

الشاعر محمد البوغة يكشف تفاصيل أغنية «كفاية لمتنا»

وقال الشاعر الغنائي محمد البوغة عن التعاون بين جنات وهشام عباس خلال بيان صحفي، قائلًا: «أحببت الجمع بين صوتين مناسبين كثيرا لبعضهما في ديو كفاية لمتنا خاصة في أغنية تحمل البهجة والتفاؤل، فجنات تملك شقاوة وروح مختلفة في صوتها، وأيضا هشام عباس صوت يبعث على السعادة وهذا ما نحتاجه بعد كل ما نمر به من أزمات، ورمضان كريم على الجميع إن شاء الله».

أغنية كفاية لمتنا

أغنية «كفاية لمتنا» من كلمات الشاعر الغنائي محمد البوغة، ألحان مصطفى جمال، توزيع أيمن التركي، مكس وماستر ماهر صلاح، جيتارات مصطفى أصلان، إيقاعات ماجد الصواف، صولوا ناي وقانون محمود شاهي، إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، غناء الفنانة جنات وهشام عباس.

وكتب البوغة العديد من الأغاني الناجح لعدد من كبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم تامر حسني، راغب علامة، نانسي عجرم، وائل جسار، جنات وغيرهم الكثير.

آخر أعمال محمد البوغة

يذكر أن آخر أعمال الشاعر محمد البوغة مشاركته مؤخرا في الندوة التثقيفية الـ35 التي عقدتها القوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كتب الأغنيتين «على سبيل الأمان»، و«شهداء بلدنا»، وأوبريت «بنبنيها» الذين تم تقديمهم خلال الاحتفالية.