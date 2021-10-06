محمد البوغه يشارك بـ4 أغنيات في احتفالات أكتوبر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الندوة التثقيفية التي أقامتها القوات المسلحة بعنوان «العبور للمستقبل» احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

6 أغنيات في انتصارات أكتوبر

وشملت الندوة فقرة فنية تكونت من 6 أغنيات كتب 4 منها الشاعر الغنائي محمد البوغه، وهي: أغنية شعب حر، غناء كورال وزارة الشباب والرياضة، ألحان أحمد العتباني، توزيع زناتي، هندسة صوت ماهر صلاح، وأغنية جيل عظيم، غناء الفنانة ريهام عبد الحكيم، كلمات ألحان أحمد العتباني، توزيع زناتي، هندسة صوت ماهر صلاح.

أعمال محمد البوغه

وأغنية شهم وأصيل، غناء الفنان تامر حسني، وألحان مدين، وتوزيع طارق عبدالجابر، هندسة صوت مصطفى رؤوف، والأوبريت الختامي بعنوان «كمل عبورك»، وشارك في غنائه الفنانون تامر حسني، ديانا حداد، أبو، بلقيس، مصطفى حجاج، وريهام عبد الحكيم، وشاركهم الغناء من كورال وزارة الشباب والرياضة لأول مرة ثلاثة مواهب، وهم: إسماعيل جاد، نهال خالد، عمر، وصوتين من ذوي الهمم هما هديل ماجد، ومصطفى محمد، وهو من كلمات محمد البوغه وألحان أحمد العتباني، توزيع محمد مجدي، وهندسة صوت ماهر صلاح.

ووصف الشاعر الغنائي محمد البوغه مشاركته في احتفال نصر أكتوبر هذا العام، وقال في بيان صحفي: «أشعر بالفخر بتواجدي الدائم على مدار السنوات الماضية في احتفال كبير وطني بحجم حفل انتصارات أكتوبر المجيدة».

وتابع البوغه: «تواجد عدد كبير من نجوم الغناء المتنوعين في ألوانهم الغنائية يُثري الأوبريت خاصة مع تقديم مواهب شابة لأول مرة من خلاله في حفل بهذا الحجم وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنح لهم فرصة كبيرة في أهم حفل رئاسي يقام على مدار العام».

يذكر أن محمد البوغه كتب لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم راغب علامة، نانسي عجرم، وائل جسار، وغيرهم الكثير، وعلى مستوى الأغنية الوطنية كرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015، على تأليف عرض «مصر المكان والمكانة» احتفالا بنصر أكتوبر،.

كما كتب عددا من الأغاني منها: «قولوا لأولادي» لمدحت صالح، «سلام يا دفعة» لصابر الرباعي، «وأنت ماشي في مصر» لهاني شاكر، «سامحيني ياما» لمحمد فؤاد، حدوتة ومصر حاربت لمروة ناجي، بالإضافة إلى أغنية ختام الحلقة من الأخيرة من مسلسل «الاختيار» بصوت المطربة أصالة وحملت اسم «سلام سلام»، وغيرها من الأعمال الوطنية.