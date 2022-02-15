جنات تكشف عن مفاجأة زوجها لها في عيد الحب «فيديو»

حرص زوج الفنانة جنات، أمس، على تهنئتها بعيد الحب لكن بشكل مختلف، ما كشفت عنه الفنانة، من خلال نشرها لفيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

مفاجأة زوج جنات لها في عيد الحب

ظهرت الفنانة جنات، وهي تحضن زوجها، بعدما شاهدت الهدية، وعلقت جنات على الفيديو، قائلة: «وجودك في حياتي أغلي هدية من ربنا».

وتوالت عليها التعليقات من الجمهور، متمنين لهما السعادة وراحة البال في حياتهما الزوجية.

وابتعدت جنات لفترة عن الوسط الفني، بعدما وضعت مولودتها الأولى، وقررت أن تعيش لأسرتها بعض الوقت.

جنات تتحدث عن ابنتها

واقتربت ابنة جنات من عامين، وقالت جنات عن الأمومة في تصريحات صحفية سابقة: «لم أشعر بتعب الأمومة والتربية مع ابنتي الأولى جنات؛ لأن والدتي اللي ربتها وكانت مسئولة عنها مسئولية كاملة».

وأضافت جنات: «أما جوليا فهي مسئوليتي أنا، ومعاها عرفت السهر وعدم النوم والراحة، ولكني سعيدة بما تفعل بي؛ فرغم معاناتي معها إلا أنني في قمة سعادتي معها هي وشقيقتها».

آخر حفلات جنات خلال الفترة الماضية

وأحييت الفنانة جنات، مؤخرا، عددا من الحفلات الغنائية، وكان آخرها حفل بأحد الفنادق بمصر الجديدة آخر عام 2021، وحضره عدد كبير من النجوم؛ منهم عبير صبري، ومي سليم، وريم البارودي، ومنة فضالي، وسامح حسين، ومحمد نجاتي، ودوللي شاهين، وراندا البحيري.

وقدمت جنات خلال الحفل، عددا من الأغنيات الخاصة بها، منها: «اللي بيني وبينك، وحبيبي على نياته، ولسه هتحلى، ومسا الجمال»، إلى جانب بعض أغنياتها المعروفة التي حققت نجاحا جماهيريا.

وتستعد الفنانة جنات للتحضير لعدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة، خاصة خلال شهري فبراير ومارس.