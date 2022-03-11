هشام عباس يشعل أولى حفلات مهرجان أبيدوس بأغانيه القديمة «صور»

أحيا المطرب هشام عباس، أولى حفلات مهرجان أبيدوس للغناء والموسيقى بمحافظة سوهاج، الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور لدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار نائبا عن رئيس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

هشام عباس يبدأ حفله بأغنية «ما تبطليش»

وصعد هشام عباس، للمسرح الذي أقيم وسط معبد أبيدوس، على نغمات أغنيته الشهيرة «ما تبطليش»، وداعب الحاضرين عقب أداء الأغنية، ثم قدم عدة أغنيات من أشهر أعماله، منها: «يلا نكمل لمتنا، وشوفي، وأنا أعمل إيه، وليلة، وجمالك خطر»، علاة على أغنية «عيني» التي شهدت تجاوب جمهور الصعيد معها.

واستكمل هشام عباس، الحفل، بتقديم أغنيات ليالي الشوق، وآه من عينها السود، وشيل إيدك التي قدمها في الحفل بدون أي بروفات، وأغنية تعالي، ويتربى فى عزو، واختتم الحفل بأغنيتي حبيبي ده، وفينه.

مهرجان أبيدوس الأول من نوعه بمحافظة سوهاج

وقالت إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، خلال افتتاح المهرجان، إنه يعد الأول من نوعه بمحافظة سوهاج، ويؤكد اهتمام الدولة بالقوى الناعمة كأحد مفردات ومسارات التنمية وبناء الإنسان، ويأتي المهرجان في دورته الأولى لتعكس فعالياته جهود تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية والارتقاء بالوجدان وانتشار الفنون الجادة في مختلف محافظات مصر خاصة بين أهلنا في الصعيد.

وأضافت أن الفن جزء من تكوين الشخصية المصرية التي أبهرت العالم على مر العصور، وأن نقل الأنشطة المتنوعة إلى المواقع الأثرية والسياحية يعمل على مزج الإبداع المعاصر بعبقرية التاريخ، ويؤكد استمرار التميز المصري عبر العصور كما يبرز الطابع الحضاري للمجتمع.