جهات ومنافذ الرفع المساحي للعقارات المراد تسجيلها في الشهر العقار

تستعد وزارة العدل، خلال الفترة المقبلة؛ للبدء في فتح أبوبها أمام المخالفين الذين لم يسجلوا عقاراتهم، وبعد إعداد القانون رقم 9 لسنة 2022، والخاص بتسجيل العقارات والذي سيبدأ تطبيقية 8 مايو المقبل.

وتنشر «الوطن» أماكن ومنافذ الرفع المساحي على مستوى محافظات الجمهورية:

أولا: منافذ الجهات التي تصدر بيانات الرفع المساحي الرقمي وهي:

1. وزارة التخطيط «مركز البيانات المكانية».

2. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

3. الهيئة المصرية العامة للمساحة.

4.المكاتب المساحية التي تكون أعمالها معتمدة من أي من هذه الجهات.

ثانياً: منافذ المراكز التكنولوجية التي يقدم لها طلبات الحصول على بيانات الرفع المساحي الرقمي واستلامه، وهي مقسمة بعدد معين على كل المحافظات، كما هو موضح بالجداول التالية:

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وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، على هامش المؤتمر الذي عُقد بمقر الوزارة للتوعية بأهمية التسجيل، إنّهم اجتهدوا في وضع وتعديل هذا القانون وإنّه سيؤتي ثماره في الأيام المقبلة، وسيشعر المواطن بثمرة هذا القانون في القريب العاجل.

وأضاف أنّ هناك تسهيلات سيشعر بها المواطن في ظل قانون 9 لسنة 2022 لم تكون موجودة من قبل، مؤكدا أنّه يرحب بأي صعوبات أو انتقادات أو سلبيات قد تظهر في العمل، حتي يمكن تداركها وتلافيها منذ البداية، وسنعمل على حلها سويا.