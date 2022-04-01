مكافحة الإدمان: رصد مشاهد تعاطي المخدرات في دراما رمضان 2022 وتحليلها

يستمر المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في رصد التناول الدرامي لظاهرة التدخين وتعاطي المواد المخدرة خلال شهر رمضان المبارك 2022 وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسي وعلم الاجتماع، في سياق دوره الذي رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطي المواد المخدرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.

حوار مع صناع الدراما

وشددت القباج على ضرورة استمرار الحوار مع صناع الدراما لتقويم المسار في إطار الوثيقة الأخلاقية، مؤكدة أن كافة الجهود الوطنية وحملات التوعية بقضية المخدرات لن تؤتي ثمارها الحقيقية دون مساندة الدراما، خاصة أن قضية المخدرات في مصر أصبحت من أهم القضايا التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي للوطن.

قائمة سوداء للأعمال الدرامية

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن المرصد الإعلامي للصندوق سيستمر في رصد ظاهرة مشاهد التدخين وتعاطي المواد المخدرة بالأعمال الدرامية وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسي وعلم الاجتماعي، وسيتم إعلان قائمة سوداء للأعمال الدرامية التي سوف تتضمن مشاهد تدخين وتعاطي المخدرات دون التطرق لتداعيات هذه الظاهرة والآثار السلبية المترتبة على الإدمان وأيضًا إعلان الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التدخين والتعاطي وكذلك الأعمال التي تعرض هذه المشاهد متضمنة الآثار وتداعيات الإدمان على المتعاطين.

رمضان موسم تعافٍ

وأضاف عمرو عثمان أن الميثاق الذي تم إعداده بمشاركة نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين وكبار كتاب الدراما والمركز الكاثوليكي للسينما كان بهدف وضع معايير تضمن تناول رشيد من الأعمال الدرامية لمشكلة التدخين وتعاطي المخدرات.

ونشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي فيديو توعويًا على الصفحة الرسمية للصندوق بموقع "فيس بوك" عن كيفية الامتناع عن تعاطي المخدرات والتقدم للعلاج من الإدمان تحت عنوان «رمضان موسم تعافي» على اللينك التالي https://youtu.be/JwEsflumeIw

يأتي ذلك في إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على إطلاق سلسلة من البرامج والفيديوهات التوعوية عن المواد المخدرة وأضرارها.