لو هتشتغل من البيت في رمضان.. إزاي تحسن شبكة الواي فاي المنزلي؟

يأتي شهر رمضان الكريم وتلجأ الكثير من الشركات والمؤسسات إلى تخفيف العمالة في المقرات الخاصة بهم، وتخصيص عدد من الأيام ليعمل بها الموظفون من المنزل، بغرض تخفيف الأعباء عنهم خلال شهر رمضان الكريم، ويعاني الكثيرون من ضعف شيكة الواي فاي الخاصة بالإنترنت المنزلي، ما يجعلهم يبحثون عن طرق لحل مشكلة ضعف الشبكة حتى يستطيعوا العمل من المنزل خلال شهر رمضان الكريم.

وحرصا من بوابة «الوطن» على توفير ما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي، وتقديم ما يحتاج إليه المتابعون والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير الطرق التي تساعد على تقوية شبكة الواي فاي الخاصة بالإنترنت المنزلي، والتي جاءت كالتالي:

أجهزة تساعد على تقوية شبكة الواي فاي الخاصة بالإنترنت المنزلي

هناك الكثير من الأجهزة المختلفة التي تساعد مستخدمي شبكات الإنترنت المنزلي على تقوية شبكة الإنترنت الخاصة بهم، ومن أبرز تلك الأجهزة:

1- جهاز TP-Link RE200 WiFi Extender

يستخدم الكثير من الراغبين في تقوية شبكة الواي الخاصة بهم هذا الجهاز، باعتباره من أكثر الأجهزة التي يتم استخدامها بكثرة لتقوية الواي فاي، كما أنه يتميز بأنه طريقة استخدامة سهلة وبسيطة، إذ يتم توصيله مباشرة بالفيشة في الحائط دون عناء، ثم يتم الضغط على زر WPS في جهاز الراوتر، وزر (RE) في جهاز RE200 للاتصال بالشبكة بسهولة، وعلى الفور يساعد الجهاز على تقوية الشبكة.

2- جهاز D-Link DAP-1620

يتميز هذا الجهاز بأنه صغير الحجم، ما يجعل المستخدمين يحرصون على شراء لتقوية شبكة الواي فاي الخاصة بهم، كما أنه يقدم سرعة لجهاز الراوتر قد تصل إلى 1300 ميجابايت في الثانية.

3- جهاز Linksys RE6300

يساعد هذا الجهاز على تقوية شبكة الإنترنت المنزل كثيرا، ويتميز بأنه يجعلها أقوى في الأماكن المفتوحة، كما أنه يتوفق مع أجهزة التوجيه اللاسلكية، كما أنه به خاصية تساعد على تحديد وضع الجهاز المثالي في المنزل، والتي تجعله يغطي المنزل بأكمله بشبكة الواي فاي.