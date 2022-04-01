الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء: قرارات فتح المساجد وإجراءات شهر رمضان

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 26 مارس حتى 1 أبريل 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان، والموافقة على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وكذا مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، بالإضافة إلى الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل، والموافقة على طرح مرحلة جديدة لمشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج ـ المرحلة الثامنة ـ في إطار إجراءات الدولة لتشجيع الاستثمارات الخارجية، وتوفير الأراضي والوحدات السكنية لأبنائنا في الخارج، لربطهم بوطنهم، وتحقيق رغباتهم في التملك.

كما تضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات ذات الصلة، بحيث ينظم كافة الحقوق الخاصة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، والتي تلتزم الدولة بضمان حقوقها وتوفير متطلباتها على الوجه الأمثل، والموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وذلك لتحديد سن الطفل وباقي المراحل العمرية الأخرى الواردة بالقانون، في ضوء العديد من الآثار التي تترتب على اعتبار الشخص طفلاً، منها ما يتعلق بالرعاية المنصوص عليها في قانون الطفل والقوانين الأخرى ذات الصلة، مثل قانون العمل وغيره، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق التمويل الموقع بين مصر، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 221 مليون يورو، للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا –المنصورة – دمياط، بطول 119 كم، والموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق التمويل الموقع بين مصر، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، بمبلغ 78 مليون يورو، للمساهمة في تمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان"، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشملت القرارات كذلك، الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 10296.84 فدان من الأراضي المملوكة للدولة، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد باسم "مدينة جرجا الجديدة"، والموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 2.24 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، بناحية البويطي بالواحات البحرية، وذلك لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها في إقامة مجموعة من الورش الحرفية والإنتاجية، بجانب الموافقة على مشروع اتفاقية بين الحكومتين المصرية والسعودية، في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، مع استكمال الإجراءات الدستورية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع على الاتفاقية، والموافقة على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019، واللائحة المرافقة له.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تم استعراض تقرير من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن الإجراءات التمهيدية التي تم اتخاذها لتأسيس شركة بغرض إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومدينة شرم الشيخ، لتلبية احتياجات هذه السيارات والمركبات، والإجراءات المطلوبة خلال المرحلة الحالية، واستعراض تقرير حول الجهود المبذولة من جانب وزارة قطاع الأعمال العام، لإعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد في صورة مشروع "جسور" الذى يستهدف تغيير نموذج العمل بحيث تصبح الشركة بيت المصنعين المصريين للترويج، والوساطة، والخدمات اللوجستية، لاستهداف فتح أسواق جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتصميم كتالوج إلكتروني يضم المنتجات المصرية، بالإضافة إلى اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بجلستها رقم 87 بتاريخ 21 مارس 2022، وكذلك استعراض بيان تفصيلي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2021 بإجمالي 213 قراراً، والموافقة على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي بذات الشروط والضوابط، اعتباراً من أول نوفمبر 2022 وحتى 30 أبريل 2023؛ لتمكين شركات السياحة من بيع البرنامج السياحي الشتوي من الآن.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تمت الموافقة على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس "كورونا"، بالإضافة إلى عقد الاجتماع الثالث للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، ونائب رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ورئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية، وعقد اجتماع مع وزير البترول والثروة المعدنية لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل توافر احتياطي مناسب من المواد البترولية، ومستجدات أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، اجتماعاً مع وزيري الخارجية والمالية بدولة قطر، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة، كما تم الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بمصر بإجمالي 5 مليارات دولار في الفترة القادمة، وذلك بحضور السفير القطري بالقاهرة، ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية المصريين، وعدد من المسئولين المصريين والقطريين، بالإضافة إلى اجتماع مجلس المحافظين، حيث أكد على المرور الميداني على المنافذ والمعارض والشوادر لمتابعة توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظي القليوبية، وشمال سيناء، والقاهرة، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بجانب اجتماع مع وزيري التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة إجراءات تيسير توريد الأقماح المحلية وسرعة صرف مقابل التوريد للمزارعين، حيث وجه بسرعة صرف المقابل المالي للتوريد في أسرع وقت.

كما شملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة مثل تشجع الاستثمارات الخارجية، واستعراض وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للسياحة والآثار، حيث تمت الموافقة على تيسيرات خاصة بدخول السائحين إلى مصر، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والطيران المدني، ومدير إدارة المتاحف العسكرية، ونائب رئيس قطاع شرطة السياحة والآثار، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، وأيضاً عقد اجتماع مع عضو مجلس الوزراء السعودي، وزير الدولة لشئون مجلس الشورى، والوفد المرافق له، حيث أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون بين "صندوق مصر السيادي" و"صندوق الاستثمارات العامة السعودي"، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.

وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى عقد اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، ومسئولي الجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع لاستعراض إجراءات تنشيط البورصة المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بحضور وزير المالية، ونائبه للسياسات المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس البورصة المصرية، ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومستشار وزير المالية للأسواق المالية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة جهود تطوير مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار استعداد المدينة لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، المقرر انعقاده في نوفمبر القادم، وذلك بحضور استشاريي التطوير.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقد أعمال ترميم مسجد عمرو بن العاص وتطوير ساحته والمنطقة المحيطة، ضمن مخطط مشروع حدائق الفسطاط، حيث أكد أهمية هذه المشروعات في إعادة إحياء الوجه الحضاري للقاهرة التاريخية والإسلامية، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، وأمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، كما شهد مراسم توقيع على إعلان نوايا بين وزارة التجارة والصناعة المصرية، ووزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسية؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

كما شهد سيادته توقيع مذكرة تفاهم بخصوص أنظمة السكك الحديدية، وأعمال السكة، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع تحالف فرنسي بقيادة شركة "ألستوم" الفرنسية، وأيضاً شهد توقيع اتفاقية تمويل بين مصر وفرنسا، بشأن تمويل مشروع تصنيع وتوريد 55 قطاراً مكيف الهواء للخط الأول للمترو ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الخط، وذلك بقيمة 776.9 مليون يورو ، وكذلك شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "ميرسك العالمية"؛ وذلك بشأن إقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر.وأضاف التقرير، أن الأنشطة تشمل إرسال برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، حيث أعرب عن تقديم أصدق التمنيات القلبية للسيد الرئيس بحلول هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم، هادياً للبشرية كلها، وليضيء به طريق الحرية، والكرامة، والمساواة، والحياة الكريمة، بالإضافة إلى إرسال برقية تهنئة لشيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، حيث أعرب عن تقديم أطيب التمنيات لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بحلول هذا الشهر الكريم، الذى اختصه الله سبحانه وتعالى بالخير واليمن والبركات، وشهد نصر الله المبين ضد قوى الشرك والطغيان، كما شهد سيادته مراسم التوقيع على اتفاقية بين الحكومتين المصرية والسعودية، بشأن استثمار "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" في مصر، وقام بالتوقيع نيابة عن الحكومة المصرية، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعن الحكومة السعودية، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى.

ومن بين الأنشطة كذلك، تفقد معرض "أهلاً رمضان" بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، حيث أكد استمرار جهود أجهزة الدولة من أجل توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة وبالجودة المطلوبة، وذلك برفقة محافظ الجيزة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، وشهد مراسم التوقيع على اتفاق إطاري بين "صندوق مصر السيادي"، و"صندوق الاستثمار النرويجي"، وشركة "سكاتك" النرويجية؛ للتعاون في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية الخضراء في عدد من الدول الأفريقية، كذلك شهد مراسم توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات، في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا توقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لعقد شراء الهيدروجين، وذلك بين كل من صندوق مصر السيادي، وشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، وشركة أوراسكوم للإنشاء وشركة فيرتيجلوب.أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع وزير السياحة والآثار لمتابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومقترحات تنشيطها خلال الفترة المقبلة، حيث أكد أن الدولة المصرية اتخذت خلال الفترة الماضية الإجراءات اللازمة لمساندة قطاع السياحة وتقليل حدة التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا على هذا القطاع الحيوي، كما تواصل العمل على تقديم الدعم للحفاظ على هذا القطاع من التأثر بالاضطرابات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى لقاء مع الرئيس التنفيذي للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية لشركة "ميرسك العالمية"، حيث أشاد بالتعاون المقرر مع شركة ميرسك في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتموين السفن، مؤكداً دعم الحكومة اللامحدود لمثل هذه المشروعات الخضراء.كما تضمنت اللقاءات، لقاء سيادته مع وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي، والوفد المرافق له، حيث أشار إلى حرص مصر على جذب مزيد من استثمارات الشركات الفرنسية وتذليل أية مشكلات قد تواجه الاستثمارات الفرنسية، وذلك بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والنقل، والتجارة والصناعة، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، فضلاً عن لقاء سيادته مع وزيرة خارجية النرويج، والوفد المرافق لها، حيث أعرب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات النرويجية في مصر ودعوة شركات جديدة للاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وسفيرة النرويج بمصر، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.